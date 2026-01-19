Sarıkaya Roma Hamamı'nın Çevresi Öğrenci Projeleriyle Düzenlenecek

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Bozok Üniversitesi ile Sarıkaya Belediyesi arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında, dünyada yalnızca iki örneği bulunan ve Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde yer alan yaklaşık iki bin yıllık Basilica Therma Roma Hamamı'nın çevre düzenlemesi için proje yarışması düzenlenecek.

"Yozgat Sarıkaya Roma Hamamı Çevre Düzenleme Yarışması Protokolü", Üniversite Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar ile Sarıkaya Belediye Başkanı Osman Gözan tarafından imzalandı. Protokol doğrultusunda Sarıkaya'daki tarihi Roma Hamamı ve yakın çevresinin meydan, cephe ve çevre düzenlemesine yönelik proje yarışması yapılacak.

Yarışma, üniversite bünyesinde öğrenim gören ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerine açık olacak. Akademik danışmanlık ve proje değerlendirme süreci üniversite tarafından yürütülürken, organizasyonun finansal ve lojistik desteği Sarıkaya Belediyesi tarafından sağlanacak. Belediye ayrıca uygulama alanının belirlenmesi, düzenlenmesi ve gerekli izin süreçlerinden sorumlu olacak.

İmzalanan protokol ile öğrencilerin uygulamalı proje üretme imkanı bulması, Sarıkaya Roma Hamamı'nın çevresinin ise kültürel mirasa duyarlı, nitelikli ve çağdaş bir anlayışla yeniden düzenlenmesi hedefleniyor.

"Yalnızca Yozgat için değil, ülkemiz ve insanlık tarihi açısından da son derece kıymetli bir miras"

Protokol imza töreninde konuşan Üniversite Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, üniversitelerin yalnızca eğitim ve öğretim faaliyetleriyle sınırlı kalmaması gerektiğini vurguladı. Yaşar, üniversitelerin toplumsal, kültürel ve mekansal gelişime katkı sunmasının önemine dikkati çekerek, Sarıkaya Roma Hamamı'nın Yozgat, Türkiye ve insanlık tarihi açısından son derece kıymetli bir miras olduğunu belirtti.

Yaşar, öğrencilerin bilgi ve becerilerini sahaya yansıtabilecekleri bu tür çalışmaların hem akademik gelişime hem de kentin kültürel ve turistik potansiyeline katkı sağlayacağını ifade etti.

Yaşar, "Yozgat'ın kültürel dokusuna sahip çıkmak, bu toprakların hafızasını canlı tutmak hepimizin ortak görevidir. Sahip olduğumuz akademik birikimi, şehrimizin ve bölgemizin ihtiyaçları doğrultusunda kullanmayı önemsiyoruz. Dünyada sadece iki örneği bulunan Sarıkaya Roma Hamamı, yalnızca Yozgat için değil, ülkemiz ve insanlık tarihi açısından da son derece kıymetli bir mirastır. Bu tarihi yapının kültürel değerlerine saygılı, nitelikli ve çağdaş bir anlayışla düzenlenmesi büyük önem taşımaktadır" ifadelerini kullandı.

"Buranın kıymetini bilmek lazım"

Sarıkaya'da yaşayan yurttaşlar da Roma Hamamı'nın korunarak değerlendirilmesini istiyor.

İlçede 50 yıldır ikamet eden Mahmut Dersim, şunları kaydetti:

"Buranın tarihi değeri, geçmişi, memleketimiz için, insanlık için çok önemli. Devlet olarak buraya düzenli bir vaziyette el atarsak daha faydalı olacağını tahmin ediyorum. Çocukluğumuz hep burada geçti. Buranın eski haliyle şu anki hali çok farklı. Daha önceki geçmişini bilmiyoruz ama yetkililerden buranın daha canlı, daha heyecanlı olmasını istiyoruz. Yapılıyor bir şeyler ama ne kadar ciddiye alınıyor onu da bilemiyoruz. Buharlanma, bu manzara, bu doğal su… Rabbim her şeyi bir arada vermiş buraya. Bunun kıymetini bilmek lazım."