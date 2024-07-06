Yozgat'ta Sanat Çalıştayı Sergisi Açıldı

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HABER - SEYFİ ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Yozgat'ın Sorgun ilçesinde bu yıl ikincisi gerçekleştirilen 'Sanat Çalıştayı' kapsamında yurdun farklı bölgelerinden gelen ressamlar, bir hafta boyunca yaptıkları çalışmalarını 'Resim ve Mozaik' sergisi adıyla sanatseverlerin beğenisine sundu.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde ikamet eden iş insanı ve Sorgun Belediyespor Kulübü Başkanı Ergin Gül, eşi Sevil Gül tarafından organize edilen Sanat Çalıştayı Dişli köyü yakınlarındaki yazlık evde düzenledi. Yurdun farklı bölgelerinden gelen sanatçılar bir hafta boyunca konuşlandıkları alanda eserler üretti, geziler yaparak ili tanımaya çalıştı. Kreatörlüğünü ressam Hasan Mutlu'nun yaptığı çalıştay süresince 16 ressam ve bir mozaik sanatçısı tarafından hazırlanan eserler, sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

"Bozkır'ın evlerini, köylerini eserlerimde onu yansıtmaya çalıştım"

Belediye Kültür Merkezinde yaptığı çalışmaları sergileyen mozaik sanatçısı Gamze Er, "25 senedir mozaikle uğraşıyorum. Eserlerimde gittiğim bölgenin işlerini çalışmaya çalışıyorum. Burası Bozkır, Bozkırın ortasında bir cennet gibi hissettim açıkçası. Bozkır'ın evlerini, köylerini eserlerimde onu yansıtmaya çalıştım. Bu renk Bozkır'ın canlı, mutlu insanları benim için, aydın insanları, aydın yüzleri, öyle bir form yakalamaya çalıştım" dedi.

"Bizim misyonumuz sanatı yaymak, güzel sanatları yaymak, geliştirmek, yeni insanlar katmak"

Çalıştayın Kreatörlüğünü yapan ressam Hasan Mutlu, misyonlarının güzel sanatları yaymak, geliştirmek, yeni insanlar katmak olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Sorgun'da doğdum büyüdüm. Kültür Bakanlığı'ndan emekli olduktan sonra İstanbul'daki atölyemde çalışmalarımı sürdürüyorum. Dünyada birçok ülkede örnekleri olan, Türkiye'de de bazı şehirlerde sayıları da sınırlı bir sanat kolonisini eczacı Ergin ve Sevil Gül'le birlikte onların sponsorluğunda benim de kreatörlüğümde Türkiye'nin en önemli sanatçılarını ikinci kez Sorgun'da ağırlamış bulunuyoruz. Yaklaşık 16 sanatçımız geldi, gitti şu ana kadar. Hepsi de kendi alanında Türkiye'nin en iyilerinden. Geldiler, ilçemizi, şehrimizi çok beğendiler. Profesör Gürsel Renna'nın Türk plastik sanatlarının başlangıcı olarak kabul ettiği Başçavuşoğlu Camii'ne götürdüm arkadaşları, çok memnun kaldılar, çok güzel buldular, çok değişik buldular. Sonuçta altı gün boyunca çalıştık, misafir ettik. İki tane, üç tane, dört tane resim yapan arkadaşlar yaptılar. Sorgun'u da çok sevdiler. İyi misafir ettiğimizi sanıyorum, öyle düşünüyorum ve şu anda da sergiyi hazırlamış bulunuyoruz. Bu yıl ikincisi, önümüzdeki yıl üçüncü, dördüncü, beşinci gücümüzün yettiğince, ailemin gücünün yettiğince bu işi gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. Bizim misyonumuz sanatı yaymak, güzel sanatları yaymak, geliştirmek, yeni insanlar katmak. Eminim burada 15-16 arkadaşın bir kültür elçisi olarak Sorgun'u ve Yozgat'ı tüm Türkiye'ye tanıtacaklarına inanıyorum. Bence çok özel bir şey yaptık, yapmaya da devam edeceğiz inşallah."