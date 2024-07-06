Yozgat'ta Sanat Çalıştayı Sergisi Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Yozgat'ta Sanat Çalıştayı Sergisi Açıldı

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde düzenlenen Sanat Çalıştayı'nda üretilen eserler 'Resim ve Mozaik' sergisi adıyla sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

06.07.2024 17:24  Güncelleme: 17:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

HABER - SEYFİ ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Yozgat'ın Sorgun ilçesinde bu yıl ikincisi gerçekleştirilen 'Sanat Çalıştayı' kapsamında yurdun farklı bölgelerinden gelen ressamlar, bir hafta boyunca yaptıkları çalışmalarını 'Resim ve Mozaik' sergisi adıyla sanatseverlerin beğenisine sundu.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde ikamet eden iş insanı ve Sorgun Belediyespor Kulübü Başkanı Ergin Gül, eşi Sevil Gül tarafından organize edilen Sanat Çalıştayı Dişli köyü yakınlarındaki yazlık evde düzenledi. Yurdun farklı bölgelerinden gelen sanatçılar bir hafta boyunca konuşlandıkları alanda eserler üretti, geziler yaparak ili tanımaya çalıştı. Kreatörlüğünü ressam Hasan Mutlu'nun yaptığı çalıştay süresince 16 ressam ve bir mozaik sanatçısı tarafından hazırlanan eserler, sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

"Bozkır'ın evlerini, köylerini eserlerimde onu yansıtmaya çalıştım"

Belediye Kültür Merkezinde yaptığı çalışmaları sergileyen mozaik sanatçısı Gamze Er, "25 senedir mozaikle uğraşıyorum. Eserlerimde gittiğim bölgenin işlerini çalışmaya çalışıyorum. Burası Bozkır, Bozkırın ortasında bir cennet gibi hissettim açıkçası. Bozkır'ın evlerini, köylerini eserlerimde onu yansıtmaya çalıştım. Bu renk Bozkır'ın canlı, mutlu insanları benim için, aydın insanları, aydın yüzleri, öyle bir form yakalamaya çalıştım" dedi.

"Bizim misyonumuz sanatı yaymak, güzel sanatları yaymak, geliştirmek, yeni insanlar katmak"

Çalıştayın Kreatörlüğünü yapan ressam Hasan Mutlu, misyonlarının güzel sanatları yaymak, geliştirmek, yeni insanlar katmak olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Sorgun'da doğdum büyüdüm. Kültür Bakanlığı'ndan emekli olduktan sonra İstanbul'daki atölyemde çalışmalarımı sürdürüyorum. Dünyada birçok ülkede örnekleri olan, Türkiye'de de bazı şehirlerde sayıları da sınırlı bir sanat kolonisini eczacı Ergin ve Sevil Gül'le birlikte onların sponsorluğunda benim de kreatörlüğümde Türkiye'nin en önemli sanatçılarını ikinci kez Sorgun'da ağırlamış bulunuyoruz. Yaklaşık 16 sanatçımız geldi, gitti şu ana kadar. Hepsi de kendi alanında Türkiye'nin en iyilerinden. Geldiler, ilçemizi, şehrimizi çok beğendiler. Profesör Gürsel Renna'nın Türk plastik sanatlarının başlangıcı olarak kabul ettiği Başçavuşoğlu Camii'ne götürdüm arkadaşları, çok memnun kaldılar, çok güzel buldular, çok değişik buldular. Sonuçta altı gün boyunca çalıştık, misafir ettik. İki tane, üç tane, dört tane resim yapan arkadaşlar yaptılar. Sorgun'u da çok sevdiler. İyi misafir ettiğimizi sanıyorum, öyle düşünüyorum ve şu anda da sergiyi hazırlamış bulunuyoruz. Bu yıl ikincisi, önümüzdeki yıl üçüncü, dördüncü, beşinci gücümüzün yettiğince, ailemin gücünün yettiğince bu işi gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. Bizim misyonumuz sanatı yaymak, güzel sanatları yaymak, geliştirmek, yeni insanlar katmak. Eminim burada 15-16 arkadaşın bir kültür elçisi olarak Sorgun'u ve Yozgat'ı tüm Türkiye'ye tanıtacaklarına inanıyorum. Bence çok özel bir şey yaptık, yapmaya da devam edeceğiz inşallah."

Kaynak: ANKA

Sorgun, Yozgat, Sanat, Kültür, Etkinlik, Yerel, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yozgat'ta Sanat Çalıştayı Sergisi Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:56 İzmir Ödemiş’te orman yangını Ekipler zamana karşı yarış başlattı İzmir Ödemiş'te orman yangını! Ekipler zamana karşı yarış başlattı
15:45 Yarı finale son 1 adım kaldı İşte Türkiye Hollanda maçının muhtemel 11’leri Yarı finale son 1 adım kaldı! İşte Türkiye Hollanda maçının muhtemel 11'leri
14:09 İşin içinde yasak aşk var Ailelerinin evliliklerine onay vermediği inşaat mühendisi ve sevgilisi canına kıydı İşin içinde yasak aşk var! Ailelerinin evliliklerine onay vermediği inşaat mühendisi ve sevgilisi canına kıydı
13:41 İran’ın Türk kökenli cumhurbaşkanı Seçim zaferini kutladığı şarkı törene damga vurdu İran'ın Türk kökenli cumhurbaşkanı! Seçim zaferini kutladığı şarkı törene damga vurdu
13:37 Minibüs şoförü, tartıştığı kadın sürücüye dehşeti yaşattı Korku dolu anlar kamerada Minibüs şoförü, tartıştığı kadın sürücüye dehşeti yaşattı! Korku dolu anlar kamerada
16:28 Tüm Türkiye tek yürek Mehmetçik’ten Bizim Çocuklar’a mesaj var Tüm Türkiye tek yürek! Mehmetçik'ten Bizim Çocuklar'a mesaj var
16:13 Şatafat tartışmalarıyla gündeme gelen belediyede seçime 3 gün kala 300 milyonluk borç Şatafat tartışmalarıyla gündeme gelen belediyede seçime 3 gün kala 300 milyonluk borç
16:00 Survivor’daki en büyük pişmanlığı ne Nefise Karatay ’’Adım satıcıya çıktı’’ deyip anlattı Survivor'daki en büyük pişmanlığı ne? Nefise Karatay ''Adım satıcıya çıktı'' deyip anlattı
15:06 İçişleri Bakanlığı’ndan tüyleri diken diken eden “A Milli Takım“ paylaşımı İçişleri Bakanlığı'ndan tüyleri diken diken eden "A Milli Takım" paylaşımı
14:01 Ancak bu kadar tesadüf olur Almanların turnuvaya veda ettiği stadın ismine bakın: MHP Arena Ancak bu kadar tesadüf olur! Almanların turnuvaya veda ettiği stadın ismine bakın: MHP Arena
13:44 Dünya Güzellerim’in setinde olay çıktı Bülent Ersoy, yönetmeni dövmek için 6 saat bekledi Dünya Güzellerim'in setinde olay çıktı! Bülent Ersoy, yönetmeni dövmek için 6 saat bekledi
13:17 Kaçak elektriğini kesmeye gelen personeli tüfek doğrultarak tehdit etti Kaçak elektriğini kesmeye gelen personeli tüfek doğrultarak tehdit etti
12:31 Hasan Can Kaya yeni sezona bomba gibi geliyor Konuğu bile şimdiden belli Hasan Can Kaya yeni sezona bomba gibi geliyor! Konuğu bile şimdiden belli
11:42 Yok böyle hırs Genç kadın, kovulduğu işyerini satın aldı Yok böyle hırs! Genç kadın, kovulduğu işyerini satın aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2024 17:32:36. #1.13#
SON DAKİKA: Yozgat'ta Sanat Çalıştayı Sergisi Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement