Yozgat'ta Sanat Eğitimi Coşkusu

Yozgat 11 bin kursiyeri ile adını sanatla duyuruyor

YOZGAT - Yozgat Halk Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen Hayat Boyu Öğrenme sergisi, Yozgat'ın sanata yönelik ilgisiyle ön plana çıktı.

Halk Eğitim Merkezi'nde yıl boyu öğrenim gören kursiyerlerin ürettiği birbirinden farklı eserler Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlarla buluştu. Ahşap yakma, çini, yağlı boya tablo, bakır işlemeciliği, naht sanatı, amigurumi gibi pek çok farklı alanda eğitim gören kursiyerler yaklaşık 8 aydır emek verdikleri eserlerini ziyaretçilerin beğenisine sundu.

Yozgat Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak "Bir yıl boyunca emek harcanarak yapılan eserleri Yozgat'ımızın halkıyla buluşturuyoruz. Sizler de bunlara vesile olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Bu yıl dikkati çeken şeylerden birisi de büyük alanlarda çalışmış olmaları. Her yıl birbirinin tekrarı olan eserler değil, yeni şeyler üretiyorlar" dedi.

Yozgat Halk Eğitim Müdürü Abdullah Aydın ise 500'ün üzerinde eser olduğunu söyledi. "Şu anda 11 bin kursiyerimiz var. Merkezdeki sergimiz burada ama Halk Eğitim Merkezi'nde sergimiz hafta boyu devam edecek. Müzik kursumuzda konser de vereceğiz" şeklinde açıklama yaptı.

"Sanata duyulan ilgi dolayısıyla Yozgat aşığı oldum"

Resim eğitmeni Aynur Yıldız sergiye yağlı boya resim branşında katıldığını ifade etti. Yıldız, "8 aylık süreçte bu eserleri bu duruma getirdik. Eserlerimizin bir kısmını takdim ettik. 4 yıldır eğitim veriyorum. Yozgat'ta sanata dair çok güzel şeyler yaşanıyor. Keşfedilmemiş yetenekler çok fazla. Sanata karşı ilgi alaka çok fazla. Yozgat çok farklı lanse edilen bir memleket. Ama ben bir Yozgat aşığı oldum, diyebilirim. Yozgat halkını seviyorum ve sanata düşkünlüklerine teşekkür ediyorum" diyerek memnuniyetini dile getirdi.

"İçimdeki cevheri bu kurs sayesinde ortaya çıkardım"

Kursiyerlerden Recep Kunduz, "Hayat boyu öğrenme kapsamında etkinlikler var. Yağlı boya eserimle bu alanda yer aldım. İçimdeki cevheri, sanat duygusunu bu kurs sayesinde ortaya çıkardım. Sanatla uğraşmak ayrı bir güzellik. Sevdiğine sözü olan bir kilim dokur, sözü var ya onun gibi biz de elimizde fırçalarla tuvallerimize şekiller yapıyoruz. Lale resmi çok özeldir. Dini anlamda da Allah'ı temsil eder. Bu motifi işlemeye çalıştık. İzleyicilerimizin beğenilerine sunuyoruz" diyerek çalışmasından söz etti.