Yozgat'ta Tıraş Ücretlerine Zam - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yozgat'ta Tıraş Ücretlerine Zam

27.02.2026 11:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yozgat'ta saç sakal tıraşı ücreti 350 liradan 450 liraya çıkartıldı. Zam, maliyet artışına bağlı.

(YOZGAT) -Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

Yozgat'ta saç sakal tıraşı ücreti 350 liradan 450 liraya çıkarıldı. Yozgat Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Sedat Gümüş, her yıl ocak ayında artan maliyetlere bağlı olarak fiyatları güncellediklerini belirterek, "Birinci ay da geliyordu doğal zamlar ama bu ara seçimlerimiz olduğundan dolayı, yoğunluktan dolayı ikinci aya sarktı" dedi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu, Yozgat Berberler ve Kuaförler Odası'nın artan maliyetler nedeniyle gelen zam taleplerini değerlendirerek, saç sakal tıraş ücretini 450 lira olarak belirledi. Yeni tıraş ücreti tarifesi uygulamaya konuldu.

Erkek kuaförü Bekir Kızılay, güncellenen tarifeyi şöyle özetledi:

"2026 yılı yeni tıraş tarifemiz güncellenmiştir. Saç sakal yıkama fönümüz 350 lirayken 450'ye yükselmiştir. Sakal tıraşı 100 liradan 150 liraya. Şekilli sakal tıraşımız 150 liradan  200 liraya. Saç tıraşı 200 liradan 300 liraya çıktı, o biraz yüzde 50 arttı. Çocuk tıraşı 150 liradan 200 lira oldu. Saç boyama 500 liraydı 650 lira. Fön yıkama 150'ydi, 200 lira oldu. Damat tıraşı 700'dü, 900 lira oldu, 200 lira bir zam geldi. Eve tıraşa gitme 500 lirayken 700 lira oldu. Ağda maske de 100 liraydı 150 liraya yükseldi."

Yozgat Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Sedat Gümüş, geçen yıl fiyatların güncellendiğini ve aradan geçen bir yıllık sürede girdilerin arttığını bildirdi. Gümüş, "2026 yılına girdik, birinci ay da geliyordu doğal zamlar ama bu ara seçimlerimiz olduğundan dolayı, yoğunluktan dolayı ikinci aya sarktı. Yüzde 50 tarifelerimize zam geldi. Her yıl doğal olan maliyetler. Mesela kiralarımız her artıyor. Bağ-Kur'umuz her yıl artıyor. Giderlerimiz her yıl artıyor. Biz de mecbur belli bir oranda zam yapmak zorundayız ve yapıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Ekonomi, Yozgat, Yerel, Zam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yozgat'ta Tıraş Ücretlerine Zam - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hafif ticari araçla çarpışan otomobil, nehre uçtu: Anne ile kızı yaralı Hafif ticari araçla çarpışan otomobil, nehre uçtu: Anne ile kızı yaralı
1 kişiyi darbedip görüntülerini paylaştılar inceleme başlatıldı 1 kişiyi darbedip görüntülerini paylaştılar; inceleme başlatıldı
Juventus - Galatasaray maçını izlerken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti Juventus - Galatasaray maçını izlerken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti
Çiftlik evinde dehşet: İşçisine elektrikli testere ile saldırdı Çiftlik evinde dehşet: İşçisine elektrikli testere ile saldırdı
Brezilya’da şiddetli yağmurlar felakete yol açtı: Yüzlerce tabut sokaklarda sürüklendi Brezilya'da şiddetli yağmurlar felakete yol açtı: Yüzlerce tabut sokaklarda sürüklendi
“Kız kardeşimle gördüm“ dedi, sokak ortasında infaz etti "Kız kardeşimle gördüm" dedi, sokak ortasında infaz etti

12:56
Vatandaşlık maaşının ayrıntıları belli oldu: Geliri bu rakamın üstünde olanlar alamayacak
Vatandaşlık maaşının ayrıntıları belli oldu: Geliri bu rakamın üstünde olanlar alamayacak
12:56
Savaş sırasında bomba görüntü O anları cep telefonuyla kaydettiler
Savaş sırasında bomba görüntü! O anları cep telefonuyla kaydettiler
12:45
Türkiye barış diplomasi için devrede Peş peşe görüşmeler
Türkiye barış diplomasi için devrede! Peş peşe görüşmeler
12:37
Aldığı paraları ne yapacak Fatma Kınık’ı şikayetten vazgeçen anneden yeni açıklama
Aldığı paraları ne yapacak? Fatma Kınık'ı şikayetten vazgeçen anneden yeni açıklama
12:26
Galatasaray ve Samsunspor’un Süper Lig’deki 27. hafta maçları ertelendi
Galatasaray ve Samsunspor'un Süper Lig'deki 27. hafta maçları ertelendi
11:54
Savaş büyüyor Ordu kritik noktayı ele geçirdi, Taliban’ın üst düzey ismi öldürüldü
Savaş büyüyor! Ordu kritik noktayı ele geçirdi, Taliban'ın üst düzey ismi öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2026 13:18:08. #.0.5#
SON DAKİKA: Yozgat'ta Tıraş Ücretlerine Zam - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.