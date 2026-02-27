Yozgat'ta Tıraş Ücretlerine Zam

(YOZGAT) -Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

Yozgat'ta saç sakal tıraşı ücreti 350 liradan 450 liraya çıkarıldı. Yozgat Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Sedat Gümüş, her yıl ocak ayında artan maliyetlere bağlı olarak fiyatları güncellediklerini belirterek, "Birinci ay da geliyordu doğal zamlar ama bu ara seçimlerimiz olduğundan dolayı, yoğunluktan dolayı ikinci aya sarktı" dedi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu, Yozgat Berberler ve Kuaförler Odası'nın artan maliyetler nedeniyle gelen zam taleplerini değerlendirerek, saç sakal tıraş ücretini 450 lira olarak belirledi. Yeni tıraş ücreti tarifesi uygulamaya konuldu.

Erkek kuaförü Bekir Kızılay, güncellenen tarifeyi şöyle özetledi:

"2026 yılı yeni tıraş tarifemiz güncellenmiştir. Saç sakal yıkama fönümüz 350 lirayken 450'ye yükselmiştir. Sakal tıraşı 100 liradan 150 liraya. Şekilli sakal tıraşımız 150 liradan 200 liraya. Saç tıraşı 200 liradan 300 liraya çıktı, o biraz yüzde 50 arttı. Çocuk tıraşı 150 liradan 200 lira oldu. Saç boyama 500 liraydı 650 lira. Fön yıkama 150'ydi, 200 lira oldu. Damat tıraşı 700'dü, 900 lira oldu, 200 lira bir zam geldi. Eve tıraşa gitme 500 lirayken 700 lira oldu. Ağda maske de 100 liraydı 150 liraya yükseldi."

Yozgat Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Sedat Gümüş, geçen yıl fiyatların güncellendiğini ve aradan geçen bir yıllık sürede girdilerin arttığını bildirdi. Gümüş, "2026 yılına girdik, birinci ay da geliyordu doğal zamlar ama bu ara seçimlerimiz olduğundan dolayı, yoğunluktan dolayı ikinci aya sarktı. Yüzde 50 tarifelerimize zam geldi. Her yıl doğal olan maliyetler. Mesela kiralarımız her artıyor. Bağ-Kur'umuz her yıl artıyor. Giderlerimiz her yıl artıyor. Biz de mecbur belli bir oranda zam yapmak zorundayız ve yapıyoruz" diye konuştu.