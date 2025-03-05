Yozgat'ta Trafik Kazası: 6 Yaralı

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Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Uluslararası E-88 Karayolu'nun Yozgat'tan geçen kesiminde meydana gelen trafik kazasında, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı otomobil, karşı yola geçip diğer otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazda 3'ü ağır 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza E-88 Karayolu'nun Yozgat'tan geçen kesiminin İnceçayır köyü yakınlarında meydana geldi.

Sivas istikametinden Ankara yönüne ilerleyen, S.K. yönetimindeki 55 PS 582 plakalı otomobil, İnceçayır köyü mevkisine geldiğinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle karşı yola geçti.

Otomobil, karşı yolda Sivas istikametine giden E.E. yönetimindeki 34 GBF 551 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile araçta bulunan S.S., F.K., D.K. ve S.K. yaralandı. Olay yerine ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Yozgat Şehir Hastanesi ve Sorgun Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan 3'nün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle karayolunda ulaşım, yaklaşık bir saat süreyle kontrollü sağlandı.