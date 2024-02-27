Yozgat\'ta ucuz et kuyruğu Ramazan öncesinde arttı

SEYFİ ÇELİKKAYA
Yozgat'ta Et ve Süt Kurumu (ESK) satış mağazası önünde sabahın ilk ışıklarıyla birlikte başlayan ucuz et kuyruğu, Ramazan ayı öncesinde daha da arttı. Ucuz kıyma ve kuşbaşı alabilmek için kuyrukta bekleyen vatandaşlar, mağaza sayısının artırılması halinde kuyrukların kısalacağını ifade etti.
Yozgat'ta piyasaya göre daha ucuz et satışının yapıldığı ESK satış mağazasının önündeki yoğunluk, Ramazan ayının başlamasına kısa süre kala daha arttı. Vatandaşlar, Yozgat'ta sadece bir tane olan ve sabah saat 09.30'da açılan ESK satış mağazasının erken saatlerde sıraya giriyor. Mağazada günde yaklaşık 1.5 ton et satışı yapılıyor. Mağaza önünde uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, bir kilo dana kıyma 229 liradan, kuşbaşını ise 259 liradan alıyor. Kasaplarda ise dana kıyma 430 liradan, kuşbaşı da 450 liradan işlem görüyor.
"HER ŞEYLER ALDI BAŞINI GİTTİ, PAHALI"
ESK satış mağazası önünde 2-3 kilo gelen bir paket kıyma alabilmek için bekleyen Hüseyin Selbes, "Her şeyler aldı başını gitti, pahalı. Pahalılık olduğundan kasaba varıyoruz 400 lira et, 400 lira kıyma. Buradan da işte 225 mi bilmiyorum ki. Burası daha hesaplı olduğu için, baksana en aşağı 700 kişi var, 600-700 kişi var. Yedi buçukta geldim. Kısmet alabilirsek alacağız. Sıra gelirse alacağız, kalırsa, kalmazsa havamızı alacağız. Ramazan hazırlığı için geldik. Kıyma alacağım" dedi.
"DAHA UCUZ, KASAPLARA GÖRE YARI YARIYA FİYAT"
Kuyrukta bekleyen emekli Ertuğrul Cankurtaran da "7'yi 20 geçe geldim ben buraya. Vallahi umut ediyoruz alacağız, inşallah alırız. Önümüzde herhalde 100 kişi var. Yüz de arkada iki yüz kişi var tahminim. Emekli adamız ne yapacağız? İstediğiniz kadar vermiyorlar ki. Onlar istediği kadar veriyor. Birer paket veriyorlar. Bir paket kıyma, bir paket kuşbaşı etleri var. Daha ucuz, kasaplara göre yarı yarıya fiyat" diye konuştu.
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