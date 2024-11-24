Yozgat'ta Uygulamalı Gazetecilik Eğitimi - Son Dakika
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Yozgat'ta Uygulamalı Gazetecilik Eğitimi

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Yozgat'ta iletişim fakültesi öğrencilerine sokakta uygulamalı gazetecilik eğitimi verildi.

24.11.2024 10:19
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Haber: Seyfi Çelikkaya

(YOZGAT) - Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin Norveç Büyükelçiliği desteğiyle yürüttüğü 9. Köy Projesi kapsamında Yozgat'a gelen proje ekibi tarafından iletişim fakültesi öğrencilerine sokakta uygulamalı eğitim verildi.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkan Yardımcısı Ali Oruç, Yönetim Kurulu üyesi Zeynep Gürcanlı ve Disiplin Kurulu Başkanı Doğan Bulgun, 9. Köy Projesi kapsamında Yozgat'a geldi. Yozgat Gazeteciler Cemiyeti ev sahipliğinde, Ankara Gazeteciler Cemiyeti organizasyonunda, Yozgat Bozok Üniversitesi İletişim Fakültesi'nin desteği ile düzenlenen etkinlik, iletişim fakültesi öğrencilerine yönelik uygulamalı eğitimle başladı. Gazeteci Erhan Karadağ ve Zeynep Gürcanlı, öğrencilere mobil basın aracı hakkında bilgi verdi, ardından kurulan platformda etkinliğe katılan öğrenciler program çekimlerini gerçekleştirdi. Yerelde faaliyet gösteren basın mensupları ve gazetecilik öğrencilerinin katıldığı toplantı öncesinde Cemiyet Başkan Yardımcısı Ali Oruç, yöresel testi kebabını kırdı ve Yozgat'a tekrar geleceklerinin sözünü verdi. Sonrasında da Projeler Koordinatörü Zeynep Gürcanlı, cemiyet tarafından yürütülen projeler hakkında bilgi vererek proje uygulamalarına katılım koşulları konusunda bilgilendirmelerde bulundu.

"Haber merkezi deneyiminde iki tane kıdemli gazetecimizle onlarla haber eğitimi yapıyoruz"

Gazeteciler Cemiyeti Başkan Yardımcısı Ali Oruç, şunları söyledi:

"Proje çerçevesinde genç gazeteci adaylarını mesleğe hazırlamak üzere çalışıyoruz. Bu proje kapsamında geldik buraya. Mobil basın evimiz var, onunla geldik ve burada Yozgat Bozok Üniversitesi'nin öğrencilerini, iletişim fakültesi öğrencileriyle bir çalışma yapıyoruz. Onlara pratikte nasıl gazeteci olunabileceğine ilişkin küçücük bir fikir vermek amacımız. Mesleğimize sevdirmek, aslında mesleğin ne kadar önemli, gerekli bir meslek olduğunu anlatabilmek ama aynı zamanda da biraz güzelliğini de göstermek. Çünkü kamera biliyorsunuz büyülü bir şey ve bu çerçevede de eminim o büyüye kapılacak bazı arkadaşlarımız olacaktır diye düşünüyorum. Arkadaşlarımızla beraber de çalışıyoruz Gazeteciler Cemiyeti olarak ve onlara bir haber merkezi deneyimi sunuyoruz. Haber merkezi deneyiminde iki tane kıdemli gazetecimizle onlarla haber eğitimi yapıyoruz. Bunlar genelde dördüncü sınıf öğrencileri ya da son sınıf öğrencisi olan arkadaşlarımız oluyor, iletişim fakültelerinden. 10'ar kişiyi alıp onar haber yaptırıyoruz. Sonunda da bu haberler için bir telif de ödüyoruz. Bir haber merkezi nasıl çalışıyor, daha mesleklerinin en başında doğrudan Gazeteciler Cemiyeti aracılığıyla öğrenmek ihtimaline kavuşmuş oluyorlar, bu arkadaşlar. Yozgat'a ilk kez geldik ama bu son olmayacak. Niyetimiz burada iletişim fakültesinden de çok sıcak bir karşılama gördük. Dekan hanım burada, yardımcıları burada. Dolayısıyla onlarla da konuştuk biraz önce ve bundan sonra yine bu iş birliğini devam ettirmek istiyoruz. Eğer imkan olursa, programlarımız uyuşursa fakülteyle önümüzdeki aylarda da özellikle bir ilkbahar ayında böyle açık havada üniversitede de benzer bir eğitimi bu mobil basın evimiz aracılığıyla öğrencilerimize bir canlı yayın deneyimi yaşatmak istiyoruz."

"Türkiye'de yerel medyanın sorunları az değil"

İç Anadolu Gazeteciler Federasyonu ve Yozgat Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Osman Hakan Kiracı da, toplantı ile ilgili şöyle konuştu:

"Ankara Gazeteciler Cemiyeti'nin organizatörlüğünde, Yozgat Gazeteciler Cemiyeti'nin ev sahipliğinde ve aynı zamanda da Bozok Üniversitesi İletişim Fakültesi'nin de katılımıyla düzenlediğimiz bir toplantıdır. Ankara gazeteciler Cemiyeti dönem dönem Avrupa Birliği kaynaklı projeleri uygulamakta, bunun tanıtımını da yapmakta. Bu açıdan Yozgat'taki yerel medya ve iletişim öğrencilerine de bu son projeyi, yani 9. Köy Projesi'ni tanıtmak için Yozgat'a geldiler. Bu iş birliği sayesinde bugün burada öğrencilerimize demo olarak geçici portatif televizyon stüdyosu kuruldu. Burada öğrencilerimizin bilgisini, görgüsünü ve değişen ve gelişen son medya sektörüyle ilgili çalışmaları gözlemleme imkanı elde etti. Türkiye'de yerel medyanın sorunları çok az değil, çoktur. Bunun yanı sıra da Türk medyasıyla yerel medya çok hızlı bir değişim ve dönüşüm içerisindedir. Bu dönüşümün boyutlarını değerlendirmek için de bu tür toplantılara ihtiyacımız vardır. Sanıyorum bu toplantılarda meslektaşlarımıza gazetelerin, yazılı gazetelerin terk edildiği ve dijital medyaya süratle geçtiğimiz bir dönemde buradaki meslektaşlarımızı gelişmelerden ayrıntılarıyla haberdar etme imkanını elde ediyoruz."

Yozgat\'ta Uygulamalı Gazetecilik Eğitimi
Kaynak: ANKA

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