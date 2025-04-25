Yozgat'ta Veteriner Hekimlerin Sorunları Gündemde

Yozgat'ta veteriner hekimlerin meslek sorunları ele alındı

YOZGAT - Yozgat Veteriner Hekimler Odası tarafından düzenlenen Veteriner Hekim Volkan Lale'yi anma programının ardından meslek hakkındaki önemli hususlara değinildi.

26 Nisan Dünya Veteriner Hekimler Günü dolayısıyla meslek hakkındaki ihtiyaçlar ve sorunların ele alındığı, Türk Veteriner Hekimler Birliği Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu'nun konuşma yaptığı basın toplantısı düzenlendi.

"Veteriner hekimler sağlıkta şiddet yasası kapsamında değerlendirilmelidir"

Veteriner Hekim Volkan Lale'nin kabir ziyareti ve vefatı dolayısıyla düzenlenen anma programına katılan Eroğlu, "25 Nisan 2022'de görev yaptığı mezbahada saldırı sonucu hayatını kaybetti. Meslektaşımızın anısını yaşatmak için her yıl anma programı düzenleniyor. Mezar ziyaretinin ardından mevlüt ve yemeğe katıldık. Yozgat Veteriner Hekimleri Odası Başkanımıza teşekkür ediyorum. Veteriner hekimler görevini ifa ederken zor şartlarda fiili ve sözlü saldırılara maruz kalıyorlar. Darp olayları son zamanlarda tırmanışa geçti. Yetkililerimizden talebimiz, veteriner hekimler sağlıkta şiddet yasası kapsamında değerlendirilmelidir. Yeni Volkan Lale vakalarının yaşanmamasını talep ediyoruz" dedi.

"4 bin veteriner istihdamı gerekiyor"

Veteriner hekim ihtiyacı konusunu ele alan Eroğlu, " Türkiye'de 1398 belediye var. Yaklaşık 340'ında barınak var, diğerlerinde yok. Kamu idaresi 2028'e kadar geçiş süreci tanıdı. O tarihe kadar barınağı olmayan belediyeler barınak yapacaklar. Belediyelerde çalışan veteriner hekim sayısı şu an yetersiz. 2 bin civarında veteriner hekim çalışıyor. 4 bin veteriner hekimin istihdamı gerekiyor. Hem sahipsiz hayvanlarla hem de çevre sağlığıyla ilgili çalışmaların hedefine varması için gerekli. İleri hayvancılık için ileri veteriner hekimlik uygulamaları gerekiyor. Bizim de özellikle hayvancılığın gelişmesi ve daha ileri noktalara gitmesi için bir serbest veteriner hekimin kliniğindeki uygulamalara kadar bazı problemlerimiz var. Bunların çözüme kavuşturulması gerekiyor. 28 Nisan Dünya Veteriner Hekimleri Günü dolayısıyla zor şartlarda cansiparane çalışan tüm meslektaşlarıma huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Onları tebrik ediyorum. Tüm meslektaşlarımın gününü kutluyorum" ifadelerini kullandı.