Yozgat'ta Yağmur İçin Şükür Duası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yozgat'ta Yağmur İçin Şükür Duası

Yozgat\'ta Yağmur İçin Şükür Duası
05.05.2026 22:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gümüşdiğin Mahallesi'nde, etkili yağmurlar için mahalle halkı şükür duası yaptı. Katılım yüksekti.

Yozgat'ın Kadışehri ilçesine bağlı Gümüşdiğin Mahallesi'nde etkili olan yağmurlar dolayısıyla şükür duası yapıldı.

Öğle namazını müteakip gerçekleştirilen şükür duasına mahalle sakinlerinin yanı sıra çevre köylerden de çok sayıda vatandaş katıldı. Gümüşdiğin Aşağı Mahallesi Camii'nde kılınan öğle namazının ardından cemaat, mahalle meydanında bir araya geldi. Köy imam hatibi ve Kadışehri İlçe Müftü Vekili Osman Aksoy eşliğinde ellerini semaya açan vatandaşlar, yağışlar ve bereketin devam etmesi için hep birlikte dua etti. Programda yapılan konuşmalarda suyun hayatın kaynağı olduğu vurgulanarak, bereketli bir hasat dönemi için manevi birliğin önemi hatırlatıldı.

"Son 30 yılın en verimli yağışlı mevsimini geçirdik"

Duanın ardından mahalle halkı tarafından hazırlanan yemekler katılımcılara ikram edildi. Gümüşdiğin Muhtarı Süleyman Aslan, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da şükür duamızı yaptık, yemeğimizi ikram ettik. Bildiğim kadarıyla son 30 yılın en verimli ve yağışlı mevsimini geçirdik. Allah'a şükür niyazında kurbanımızı kestik. Köylülerime, uzaktan yakından maddi, manevi destek olan herkese, uzaktan yakından yemeğimize, duamıza 'Amin' diyen herkese ayrı ayrı teşekkür ederim. Yağışlarımızın devamının geleceğini tahmin ediyorum. Allah emeği geçen herkese neyi nasip ederse onu versin. Ekinlerimiz de mükemmel. Dua babında şükür kurbanı kestik. Çok yoğun katılım oldu. Herkese teşekkür ediyorum" dedi.

"Şükür duasında bulunduk"

Kadışehri İlçe Müftü Vekili Osman Aksoy ise, "Yöremizde adet olan yağmur duası hep devam ediyor. Bugün de bir vesileyle muhtarımızın davetiyle buraya geldik. Namazı kıldık. Namazdan önce duamızı yaptık. Namaz çıkışı Rabbimizin vermiş olduğu nimetlere karşı şükür duasında bulunduk. Bu sene çok güzel rahmet oldu. Bundan dolayı şükür amaçlı kurban kesildi, dualar edildi. Katılım epey güzel oldu Allah razı olsun cemaatimizden, eşten, dosttan. Birlik beraberlik içinde bu vazifeyi gerçekleştirmiş olduk. Teşekkür ederiz" diye konuştu. - YOZGAT

Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yozgat'ta Yağmur İçin Şükür Duası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Çin’de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti Çin'de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti
Beyaz Saray’da hareketli saatler Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu Beyaz Saray'da hareketli saatler! Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu
ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti
Savaştan bu yana bir ilk Japonya, Rus petrolünü teslim aldı Savaştan bu yana bir ilk! Japonya, Rus petrolünü teslim aldı
İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz

23:09
Yüksekova’da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
Yüksekova'da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
22:45
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi! Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
22:31
Beşiktaş’ı 908’de yıktılar Türkiye Kupası’nda ilk finalist Konyaspor
Beşiktaş'ı 90+8'de yıktılar! Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor
22:14
İran ordusu: Son günlerde BAE’ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
İran ordusu: Son günlerde BAE'ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
21:03
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
20:58
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 01:08:52. #7.13#
SON DAKİKA: Yozgat'ta Yağmur İçin Şükür Duası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.