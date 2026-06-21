Yozgat'ta Kadınlar İçin Yapılan Tesis, Sporcu Eğitim Merkezine Dönüştürülecek

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Yozgat'ta 2017 yılında kadınlara özel inşa edilen ancak bir süre sonra atıl hale gelen Termal Aquapark ve Spor Merkezi'nin spor eğitim merkezine dönüştürülmesine yönelik proje hazırlığına başlanıldı. Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürü Şahin Hopur, birçok branşa hitap edecek yapının kentin spor merkezi olmasını hedeflediklerini söyledi.

Yozgat Özel İdaresi tarafından kadınlara hizmet vermek üzere 2014'te 9,4 milyon lirayla ihale edilen Termal Aquapark ve Spor Merkezi 2017'de tamamlandı.

Çocuk eğlence havuzu, yetişkin eğlence havuzu, yüzme havuzu, güneşlenme terası, sauna, jakuzi, hamam, masaj odaları, buhar odası, fitnes alanı, kardiyo alanı, çocuk odası, yetişkin oyun odası, kafeterya, idari birimler ve mescit içeren tesis, istenilen yoğunluğa ulaşılamaması üzerine icara verilerek, işletilmeye çalışıldı. Ancak tesis, son olarak belediyeye devredildi.

Uzun süredir kapalı olan tesisin kullanılabilir hale gelmesi için devreye Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü girdi. Yapılan görüşmeler sonucunda tesisin Gençlik ve Spor Bakanlığı'na tahsis edilerek spor eğitim merkezine dönüştürülmesi planlandı.

"YOZGAT'I SPORDA BİR NUMARA HALİNE GETİRMEYİ DÜŞÜNÜYORUZ"

Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürü Şahin Hopur, tesisin dönüşümü ile ilgili proje çalışmalarına başlandığını bildirerek, şunları kaydetti:

"Buranın tüm branşlarda, spor branşlarında, ülke genelinde çok güzel bir kamp eğitim merkezi olacağı kanaatine vardık ve bunu spor adamlarıyla, bilirkişilerle görüştük. 1400 rakımımız var Yozgatımızın. Yüksek irtifa kamplarının çoğunu biz Yozgat ilimize getiririz. Hatta yurt dışından, diğer ülkelerden de burada kamp yapacaklarını dile getiren ülkelerimiz oldu. Azerbaycan, Gürcistan gibi. Bu, Yozgat ilimiz için bir fırsat olacaktır. Burada toplamda 150 yataklı, içerisinde yüzme havuzu bulunan 8 minderli ve dışarılara da yine futbol sahaları, basketbol, voleybol sahaları, genellikle hemen hemen çoğu branşa hitap edecek şekilde dizayn edilip Yozgat'ı sporda bir numara hale getirmeyi düşünüyoruz."