Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - UNESCO Türkiye Milli Komisyonu üyeleri, Yozgat'ın Sarıkaya ilçe merkezindeki "Kral Kızı" adıyla da bilinen ve 2018 yılında UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınan Roma Hamamı'nın yer aldığı bölgede Dünya Mirası Listesi'ne adaylık potansiyeline ilişkin incelemede bulundu.

Milattan sonra 2. yüzyılda Severuslar Dönemi'nde inşa edilen ve Roma İmparatorluğu Dönemi'nde Aquae Sarvenae adıyla bilinen kutsal termal merkezinin gün yüzüne çıkartılabilmesi için İl Özel İdaresi ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan aktarılan kaynak ile önce 24 mülkiyet kamulaştırılarak 2020-2024 yılları arasında kazı yapıldı, toprak altındaki havuz ve diğer yapılar gün yüzüne çıkarıldı. Daha sonra aynı bölgede bulunan 18 mülkiyetten 17'si daha kamulaştırılıp, çevre düzenlemesi yapıldı ve hamam turizme açıldı.

Dünyada sadece iki tane olan yapının biri Yozgat'ta diğeri ise İngiltere'nin Bath şehrinde bulunuyor. Sarıkaya ilçesinde bulunan Roma Hamamı'nın doğal sıcak su kaynağı günümüzde de de akmaya devam ediyor. Yaklaşık 50 derece sıcaklığındaki termal kaynak, antik dönemde olduğu gibi yapının bulunduğu alanda yüzeye çıkıyor.

Roma mühendisliğiyle doğal sıcak su kaynağının birleştiği Basilica Therma kalıntıları, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu tarafından, 3 Kasım 2026 tarihinde "UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesine" alındı.

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Prof. Dr. M. Öcal Oğuz, Yönetim Kurulu Üyesi ve Somut Kültürel Miras İhtisas Komitesi Başkanı Prof. Dr. A. Güliz Bilgin Altınöz ve UNESCO Uzmanı Cansu Türk ilçeye geldi. Sarıkaya Kaymakamı Mubin Demirkıran, Belediye Başkanı Osman Gözan ve ilgili kurum temsilcilerinin de katılımı ile alan gezildi.

Alanın mevcut koruma durumu ve alanın Dünya Mirası Listesi'ne adaylık potansiyeline ilişkin değerlendirmeler yapıldı. Hazırlanacak rapor doğrultusunda hamamın Dünya Mirası Listesi'ne dahil edilmesi için başvuru yapılacağı belirtildi.

"ÇOK GÜZEL KAYNAK SUYU VAR"

Sarıkaya ilçesindeki Roma Hamamı kalıntılarını gezip, fotoğraflayan Kültür ve Turizm Bakanlığı Mahalli Sanatçısı Mustafa Salman, "Yeğenim turizmci ve onunla birlikte buraları merak ettik, gezmeye geldik. Burası 2 bin yıl önceden keşfedilmiş, yapılmış. Çok güzel kaynak suyu var. Derde deva, hastalıklara şifa suları var. Bunu daha geliştirebildik, daha ileriye götürüp daha iyi tanıtıp, dünyaya tanıtıp buraya turizmi çekebiliriz" dedi.