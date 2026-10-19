Yozgat Yerköy\'de kunduracı Ali Şahin, çırak yetişmeyince mesleği yaşatmaya çalışıyor

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde 1993 yılından bu yana kişiye özel el işçiliği ayakkabı üreten kunduracı Ali Şahin, unutulmaya yüz tutmuş kunduracılık zanaatını yaşatmak için mücadele veriyor.

Çırak yetişmemesinden ve malzeme tedarikinde yaşanan zorluklardan söz eden Ali Şahin, amaçlarının zengin olmak değil, mesleği gelecek kuşaklara aktarmak olduğunu vurguladı. Mesleğe 1980 yılında gittiği Ankara'da hemşehrisi olan bir ustanın yanında başlayan Ali Şahin, 13 yıllık tecrübenin ardından 1993 yılında memleketi Yerköy'e dönerek kendi imalathanesini kurdu. 30 yılı aşkın süredir aynı adreste tamamen el işçiliğiyle hakiki deri ve kösele ayakkabı üreten Şahin, ayağın yapısına ve sağlık ihtiyaçlarına uygun özel imalat yapıyor.

"Kişiye ve ayak sağlığına özel üretim yapıyoruz"

Üretim süreçlerinde seri imalattan farklı olarak tamamen kişiye özel çalıştıklarını belirten Ali Şahin, "Kişiye özel ayakkabı yapıyoruz. Kösele, hazır taban ürünler yapıyoruz. Ürünlerimizin tamamı kendi imalatımız. Ayak ölçüsüne göre ayakkabı yapıyoruz. Hakiki deri ve kösele ürünler üretiyoruz. Tamamıyla el işçiliği. Ürettiğimiz ayakkabılar ayakta kesinlikle koku ve mantar yapmaz. Ayakta kısalık, geniş tabanlık veya düztabanlık ona göre ayakkabı yapıyoruz. 93 yılından bu yana aynı yerde ikamet ediyor imalat yapıyorum. Daha önce Ankara'daydım. 1980 yılında Ankara'ya gitmiştim. 13 yıl kadar Ankara'da bu işi memleketimizden giden bir ustadan öğrendim. Daha sonra buraya döndüm. İnternet satışları bizi epey sıkıntıya soktu. Buradaki olay geçimi sağlamak, aşırı para kazanmak değil, sanatı yaşatmak. Biz burada mesleğimizi yaşatmaya uğraşıyoruz" dedi.

"Yerköy'de imalat yapan kardeşim ve ben kaldık"

Sektörde çırak yetişmediğini ve kendilerinin son temsilciler olduğunu dile getiren Şahin, "Şu anda çırak yok. Alttan gelen yok. Bu işlerde en son biz olacağız gibi görünüyor. Şu anda 58 yaşındayım, yetişen yok. Yerköy'de imalat yapan iki kişiden birisi benim. Diğeri de benim kardeşim. İmalat yapan, üreten yok. Diğerleri tamirci. Bizim burada en büyük sıkıntımız malzeme bulmak. Malzemeleri Ankara ve İstanbul'dan temin ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Yazın kösele kışın termo ve kauçuk taban giyilmeli"

Mevsimine göre ayakkabı tercih etmek gerektiğini belirten Şahin, "Ayakkabı kullanırken yazın kösele giymeyi tavsiye ediyorum. Vücut için iyi olur ayakta mantar yapmaz. Kışın kösele giymiyoruz. Hazır taban dediğimiz termo ve kauçuk tabanların giyilmesini tavsiye ediyoruz. Ayakkabıda hazır boya kullanmamalarını öneririz" şeklinde konuştu.