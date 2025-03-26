Yozgat Yurdum Gençlikspor 2. Lig'e Yükselmek İstiyor - Son Dakika
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Yozgat Yurdum Gençlikspor 2. Lig'e Yükselmek İstiyor

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Yozgat Yurdum Gençlikspor Kadın Futbol Takımı, 3. Lig'de play-off'a kalmayı garantiledi.

26.03.2025 12:27
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Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT)- Yozgat'ta 4 yıl önce 5 sporcu ile kurulan Yurdum Gençlikspor Kadın Futbol Takımı, 3'üncü lig 20'nci grupta ilk iki takımdan biri olarak, 2'nci lige terfi elemelerinde yer almayı bitime bir hafta kala garantileyerek 2. Lig'in kapısını araladı. Yozgat Yurdum Gençlikspor Takımı Antrenörü Mehmet Efe, hedeflerinin 2'nci lige terfi etmek olduğunu söyledi.

Yozgat Yurdum Gençlikspor Futbol Kulübü Kadın Futbol Takımı, bu yıl ligde aldığı başarılı sonuçlarla ilk hedefine ulaşmanın mutluluğunu yaşıyor. Geçtiğimiz sezon play-off elemelerini son anda kaybeden Yurdum Gençlikspor, bu sezon Türkiye Kadınlar 3'üncü Ligi 20'nci grupta mücadele verdi. Oynadığı 7 karşılaşmada 5 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgi aldı, rakip kalelere 31 gol atıp, kalesinde 10 gol gördü ve topladığı 16 puanla play-off elemelerine katılma hakkını elde etti.

Evinde oynadığı son maçında Kırşehir temsilcisini 5-0 yenen Yozgat temsilcisi, ligin son haftasında Çorum deplasmanında Buharaspor ile karşılaşacak. Bitime bir hafta kala play-off elemelerine katılma hakkını elde eden Yurdum Gençlikspor takımının tecrübeli futbolcularından takım kaptanı Duygu Karabay, "Play-off'a kaldığımız için çok mutluyuz. Biz bu sene çok çalıştık ve emeğimizin karşılığını aldık. İnşallah play-offlarda da Yozgat ilini çok iyi şekilde temsil edeceğimizi düşünüyoruz. Bugün kazanan taraf biz olduğumuz için de ayrıca kendi takım arkadaşlarıma ve rakip takımı tebrik ederim, ellerine ayaklarına sağlık. Güzel bir mücadele oldu, kazanan biz olduk. O yüzden ayrıca mutluyum" dedi.

"Hedefimiz ikinci lig"

Yozgat Yurdum Gençlikspor Kadın Futbol Antrenörü Mehmet Efe, 3. Lig müsabakalarının 32 grupta oynandığını, gruplarında ilk iki sırayı alan takımları play-off elemelerinde, 2. Lig'e terfi edebilmek için karşılaşacaklarını söyledi. Antrenör Efe, "2021 yılında bu takımı kurduk. Geçen yıl belirli sebeplerden dolayı, maddi sıkıntılardan dolayı, gerekli desteğin olmayışından dolayı play-offu kıl payı kaçırdık. Bu sene daha iyiyiz. Yine mücadelemizi veriyoruz. Bu maçımızla birlikte, son maçımızla birlikte play-off'u garantiledik. Hedefimiz ikinci lig" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Yozgat Yurdum Gençlikspor 2. Lig'e Yükselmek İstiyor - Son Dakika

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