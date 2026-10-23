Yozgatlı besici Özkan, yem 860'a çıkarken 30 kilo yağ kesintisiyle zarar ettiğini söyledi - Son Dakika
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Yozgatlı besici Özkan, yem 860'a çıkarken 30 kilo yağ kesintisiyle zarar ettiğini söyledi

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Yozgat Boğazlıyan'da besici Faruk Özkan, yem fiyatının 560 liradan 860 liraya çıktığını, kesim fiyatının ise 590 liradan 595 liraya yükseldiğini söyledi. Özkan, hayvan başına 30 kilo yağ kesintisi yapıldığını belirterek maliyetler karşısında zarar ettiklerini söyledi.

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde büyükbaş besiciliği yapan Faruk Özkan, yem fiyatlarının 560 liradan 860 liraya yükseldiğini, kesim fiyatının ise aynı dönemde yalnızca 590 liradan 595 liraya çıktığını belirterek artan maliyetlere tepki gösterdi. Hayvan başına 30 kilo yağ kesintisi yapıldığını ve üreticinin zarar ettiğini söyleyen Özkan, "Bu işi yapmanın artık bir mantığı kalmadı" dedi.

Yozgat'ta büyük ve küçükbaş hayvan besicisi Faruk Özkan, yem, saman, akaryakıt ve işçilik maliyetlerindeki artışa karşılık kesim fiyatlarının yetersiz kalması nedeniyle zarar ettiklerini belirterek üretimin sürdürülebilirliğinin tehlikeye girdiğini söyledi. Artan maliyetler karşısında tepkisini dile getiren Özkan, şöyle konuştu:

"Hayvancılıktaki sorun biz büyükbaş besisi yapıyoruz. Bu yılın başında, birinci ayın 10'unda yemin torbasını 560 liraya alıyorduk. O zaman 590 liraya kestirdik hayvanlarımızı ve yağlı kesim vardı. Şu an 8. ayın 10'unda tekrar bir hayvan kestirdim. Yağsız kesim adı altında hayvanlarımızdan 30'ar kilo et alındı, hayvan başı. Kesim fiyatımız da 595 lira. Yem fiyatı da yükseldi bu arada, 860 liraya çıktı yemin torbası. Bizim suçumuz neydi? Bu yağ çöpe atılmadı. Hiç kimseye verilmedi. Yağsız kesim çıktı. Et fiyatımız yükselmedi. Tezgahtaki et fiyatı düşmedi. Yem fiyatı düşmedi ama bizim etimizin kesim fiyatı düştü. Bizim ne yapmamız gerekiyor? Biz bu işi bırakalım mı? Yaptığımız yatırım ortada. Başka bir şey bilmiyoruz. Yaptığımız iş bu.

Bir hayvanın şu anda bir yıllık maliyeti 12 aylık 13 aylık bandında hayvan alırız. 80 bin lira ile 90 bin lira arasında yem yer. Alış fiyatımız 300 kiloluk canlı bir hayvanı 150, 160, 170 bin lira bandında hayvanına göre alıyoruz. Kestirdiğimiz hayvan da zaten 230 bin lira tutuyor. Bu işi yapmanın artık bir mantığı kalmadı. Küçükbaşta da aynı. Fiyatlarımız hiç yukarıya çıkmıyor. Biraz böyle kımıldayacak gibi olunca tepesine vuruyorlar. Nasıl bir işse bizim Türkiye'de ekonomi etle ölçülüyor. Vatandaşımız da etle ölçüyor sanki. Biz kazanamıyoruz dediğimiz zaman da en basit bir tabir var, 'kazanamıyorsanız yapmayın'. Ne yapalım? Ne yapmamızı istiyorlar?"

Kaynak: ANKA
Faruk ÖzkanBoğazlıyanEkonomiYozgatGüncelYerelSon Dakika

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SON DAKİKA: Yozgatlı besici Özkan, yem 860'a çıkarken 30 kilo yağ kesintisiyle zarar ettiğini söyledi - Son Dakika
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