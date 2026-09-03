Yozgat'ta TÜİK'in enflasyon rakamlarına tepki: 'Çalıyorlar maaşlarımızı' - Son Dakika
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Yozgat'ta TÜİK'in enflasyon rakamlarına tepki: 'Çalıyorlar maaşlarımızı'

Yozgat\'ta TÜİK\'in enflasyon rakamlarına tepki: \'Çalıyorlar maaşlarımızı\'
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Yozgatlı vatandaşlar TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerine tepki gösterdi. Rakamların gerçeği yansıtmadığını belirten vatandaşlar ve YENİ Parti İl Başkanı, enflasyonun düşük gösterilerek emekli maaşlarının kısıldığını savundu.

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT)- Yozgatlı vatandaşlar, TÜİK'in açıkladığı ağustos ayı enflasyon verilerine tepki gösterdi. Rakamları inandırıcı bulmadıklarını belirten vatandaşlar, "Bizim enflasyonumuz 1.89, 2, 3 değildir kesinlikle. Aylık enflasyonumuz bizim 4-5'tir. Çalıyorlar bizim maaşlarımızı. Kırpıyorlar bir nevi. Enflasyonu düşük gösterip bizim maaşımızdan kısıyorlar" dedi.

Yozgat'ta vatandaşlar, TÜİK'in açıkladığı ağustos ayı enflasyon oranlarına tepki gösterdi.

Emekli Yaşar Özel, TÜİK'in rakamlarını gerçekçi bulmadığını belirterek, "TÜİK kendine göre biçiyor, kendine göre hesaplıyor. Mehmet Şimşek'in hesap makinesi farklı olduğu için TÜİK de Mehmet Şimşek'in hesap makinesine uyaraktan böyle bir rakam açıkladı. Hiçbir şekilde bu rakamı kabul etmiyoruz" diye konuştu.

Nurettin Tülünay, "Bizim enflasyonumuz 1.89, 2, 3 değildir kesinlikle. Aylık enflasyonumuz bizim 4-5'tir. Çalıyorlar bizim maaşlarımızı. Kırpıyorlar bir nevi. Enflasyonu düşük gösterip bizim maaşımızdan kısıyorlar" derken; Halil Temiz de "Hepsi yalan. Yalanla bizi dolandırıyorlar. Bankadan maaş aldım, yarısını kestiler. Ne yaptığını da bilmiyorlar. Biz aç kalacağız, aç kalacağız aç. Yetiştiremiyoruz, yetişmiyor. Alıyor, alıyor, yiyor, geliyor bankaya kredi kartına yatırıyorum. Tüm maaş alamadım daha ben hayatta" ifadelerini kullandı.

"TÜİK BAŞKA BİR ÜLKEYE, AVRUPA ÜLKESİNE BAZ ALIYOR"

Mehmet Güven de "Hiçbir şey ifade etmiyor. Bu yapılan veya hazırlanan enflasyon bizim ülkemize göre hazırlanmıyor. Herhalde TÜİK başka bir ülkeye, Avrupa ülkesine baz alıyor. Ona göre bir hesap yapıyor. Hesapta 1.84 çıkıyor. Bizim enflasyonumuzla kesinlikle alakası yok. Bir aldığımızı bir gün sonra almıyoruz. Her gün yakıta zam geliyor. Şuna zam geliyor, buna zam geliyor. Sonuç 1.84. Bizim ülkemizin enflasyonu değil bu" dedi.

"VATANDAŞIN ENFLASYONUYLA TÜİK'İN ENFLASYONU ARASINDA BİR ANADOLU TABİRİYLE DAĞLAR VAR"

YENİ Parti Yozgat Kurucu İl Başkanı Abdullah Yaşar, şu değerlendirmeyi yaptı:

"TÜİK'e kimsenin inandığı, güvendiği yok. TÜİK'in adı Sayın Tayyip Erdoğan'ı üzmeme kurumuna dönüştü. Dolayısıyla vatandaşın enflasyonuyla TÜİK'in enflasyonu arasında bir Anadolu tabiriyle dağlar var. Bu bir tuzak, bu bir ön yol açma, emekliye verilecek maaşta, emekliye verilecek artışın önüne bir set çekme bu. Enflasyonu düşük gösterip emekliyi yine mağdur etmeye devam edeceğiz. Yozgat'ta Türkiye'de en çok ezilen, mağdur edilen insanların başında emekli ve çiftçiler geliyor. Dolayısıyla bu emekliye bir tuzak. Bugün benzine gelen zam, yarın benzin 92 lira alıyor. Neyin 1.84'ünden bahsediyor? ya da yıllık enflasyon tahminleri 1 ay önce yüzde 28 diyor, 1 ay sonra yüzde 32 diyor. Kendi söylediğine kendi de inanmıyor. Dolayısıyla bu bir gerçekçi veri değil. Bu sadece emeklilere yapılacak zammın önünde, emeklileri mağdur etmek için kurgulanmış bir tuzak diye düşünüyorum."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Yozgat'ta TÜİK'in enflasyon rakamlarına tepki: 'Çalıyorlar maaşlarımızı' - Son Dakika

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