YEREL SEÇİMLER Türkiye Geneli Sonuçları İl Sonuçları İlçe Sonuçları Partilerin Durumu Kazananlar
Yücel Yılmaz veda etti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Yücel Yılmaz veda etti

Yücel Yılmaz veda etti

AK Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, seçim sonuçlarının netleşmesinin ardından veda konuşması gerçekleştirdi.

01.04.2024 18:29  Güncelleme: 18:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yücel Yılmaz veda etti

BALIKESİR - AK Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, seçim sonuçlarının netleşmesinin ardından veda konuşması gerçekleştirdi.

AK Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Balıkesir Büyükşehir Belediye binasında basın toplantısı düzenleyerek veda konuşması gerçekleştirdi. Yücel Yılmaz konuşmasında, "31 Mart Yerel Seçimleri sonuçlandı ve Ahmet Akın kardeşimiz güzel bir sonuç alarak kazanmıştır. 20 ilçemizde 15'ini CHP birini İYİ Parti 4'ünü de AK Parti kazanmıştır. Kazanan arkadaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Ahmet Akın kardeşimize de hayırlı uğurlu olsun. Herhalde muhtemelen Çarşamba günü mazbata teslim edilir. Mazbata alınana kadar binanın ve belediyenin sorumluluğu bizde ama şundan emin olun çok güçlü güzel işler yapmış, yapma alt yapısını oluşturmuş, 5 yıldır alın teri verilmiş bir belediyemizi namusuyla her şeyi ile bizden sonra devralacak arkadaşlara teslim edeceğiz. Bu bir demokratik seçim yarışıydı. Güzel bir kampanya dönemi geçti. Kazananlara hayırlı uğurlu olsun. Bizde belediye olarak ön toplantımızı yaptık. Onlar geldiğinde alt yapısı hazır belediyemizi yeni yönetime teslim edeceğiz. Yerel seçimler Balıkesir'imiz için Türkiye için hayırlı uğurlu olsun" şeklinde ifadelere yer verdi.

Toplantı toplu fotoğraf çekimi ile sonlandı.

Kaynak: İHA

Yücel Yılmaz, Balıkesir, AK Parti, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yücel Yılmaz veda etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:04 Cumhuriyet tarihinin en düşük oy alan partisi ortaya çıktı Cumhuriyet tarihinin en düşük oy alan partisi ortaya çıktı
18:17 İsrail, Şam’da İran Konsolosluğu’nu vurdu Devrim Muhafızları Ordusu komutanıyla birlikte 8 kişi öldü İsrail, Şam'da İran Konsolosluğu'nu vurdu! Devrim Muhafızları Ordusu komutanıyla birlikte 8 kişi öldü
17:28 AK Parti’de seçim sonrası ilk MYK yarın toplanıyor 6 isim topun ağzında AK Parti'de seçim sonrası ilk MYK yarın toplanıyor! 6 isim topun ağzında
15:29 Yeniden Refah Partisi Konya İl Başkanı Temel Peker istifa etti Yeniden Refah Partisi Konya İl Başkanı Temel Peker istifa etti
14:46 Meral Akşener’den seçim sonrası ilk yorum Meral Akşener'den seçim sonrası ilk yorum
17:57 Gaziantep’te kağıt toplayıcısı bağımsız aday, yerel seçimlerde 10. oldu Gaziantep'te kağıt toplayıcısı bağımsız aday, yerel seçimlerde 10. oldu
17:18 Sevkler ortalığı iyice karıştırdı Trabzonspor, TFF’yi istifaya davet etti Sevkler ortalığı iyice karıştırdı! Trabzonspor, TFF'yi istifaya davet etti
17:12 İstanbul Beyoğlu’nda İETT otobüsü yayaların arasına daldı, 2 kişi yaralandı İstanbul Beyoğlu'nda İETT otobüsü yayaların arasına daldı, 2 kişi yaralandı
15:57 Seçim günü ilk poz geldi Ceyda Düvenci aşkını ilan etti Seçim günü ilk poz geldi! Ceyda Düvenci aşkını ilan etti
15:36 Fenerbahçe’den disiplin sevklerine zehir zemberek tepki Fenerbahçe'den disiplin sevklerine zehir zemberek tepki
14:38 Maaşların erimesinin önüne böyle geçilecek Cevdet Yılmaz tarih verdi Maaşların erimesinin önüne böyle geçilecek! Cevdet Yılmaz tarih verdi
14:04 AK Parti’nin 20 puan fark yediği Afyonkarahisar adayının görüntüleri gündem oldu AK Parti'nin 20 puan fark yediği Afyonkarahisar adayının görüntüleri gündem oldu
13:50 MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, erken seçim iddialarına sert çıktı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, erken seçim iddialarına sert çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2024 20:04:33. #1.11#
SON DAKİKA: Yücel Yılmaz veda etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement