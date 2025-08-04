Yukarıgöçmez Barajı Projesi Tamamlanıyor - Son Dakika
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Yukarıgöçmez Barajı Projesi Tamamlanıyor

Yukarıgöçmez Barajı Projesi Tamamlanıyor
04.08.2025 09:36
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Ağrı Patnos'taki baraj, 3.340 dekar araziye sulama sağlayarak tarımda verimi artıracak.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için tüm gücüyle çalışırken, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıkıyor.

Ağrı Patnos Yukarıgöçmez Barajı için geri sayım başladı. Gövde dolgu imalatlarının devam ettiği projede yüzde 88 fiziki gerçekleşme oranı aşılırken DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, projeyi bitirmek için adeta zamanla yarıştıklarını söyledi

Yukarıgöçmez Barajı'nda şu anda gövde dolgu imalatlarının devam ettiğini vurgulayan DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta," inşaatta dolusavak ve derivasyon kondivisi imalatlarının tamamladık. Ayrıca, plint ve enjeksiyon imalatlarını da bitirdik. 338 bin metreküplük gövde dolgusunun ise 205 bin metreküplük kısmını tamamladık. Çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir.

Medeniyetler şehri Ağrılı üreticilere yılda 41 milyon 750 bin TL ek gelir

3 Bin 340 dekar araziye can suyu verecek Yukarıgöçmez Barajı'nın bölge tarımı için büyük önem taşıdığını belirten DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta "Baraj sayesinde modern sulama ile tanışacak 3 Bin 340 dekar arazide sulama maliyetleri düşecek, verim artacak. Sulu tarıma geçilmesiyle birlikte çiftçimiz farklı ürünler ekip, dikebilecek. Kazançları artacak. Ağrılı üreticiler, 2025 yılı rakamlarıyla yılda yaklaşık 41 Milyon 750 Bin lira daha fazla kazanacak" dedi.

700 bin metreküp su depolayacak

Temelden yüksekliği 44 metre olarak projelendirilen Ağrı Patnos Yukarıgöçmez Barajı'nın gövdesi önyüzü membran kaya dolgu tipinde projelendirildi. 700 bin metreküp depolama hacmine sahip olacak baraj, 3 Bin 340 dekar araziye can suyu verecek. - AĞRI

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yukarıgöçmez Barajı Projesi Tamamlanıyor - Son Dakika

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