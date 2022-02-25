Yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu - Son Dakika
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Yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu

25.02.2022 13:55

Yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu Bayburt ve Erzincan'ın yüksek kesimlerinde kar ve karla karışık yağmur etkili oldu.

Yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu

BAYBURT - Bayburt ve Erzincan'ın yüksek kesimlerinde kar ve karla karışık yağmur etkili oldu. Ekipler karla mücadele çalışması yürütürken ağır tonajlı araç sürücüleri zaman zaman zor anlar yaşadı.

Bayburt'un yüksek kesimlerinde kar merkezde ise yağmur yağışı etkili oldu. Kardan dolayı kapalı köy yolu bulunmazken kardan dolayı daralan güzergahlarda karayolları ekipleri genişletme çalışmasını sürdürüyor. Çığ tehlikesine karşı vatandaşlar uyarılıyor.

Erzincan'ın da yüksek kesimli güzergahlarda, özellikle gece saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle karayolları ekipleri küreme ve tuzlama çalışması gerçekleştirdi.

'Meteorolojiden 6 il için kar yağışı uyarısı

Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, Bayburt, Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı, çevrelerinin karla karışık yağmurlu, yüksek kesimlerin ise kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesinin görülecek. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgar güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

"Çığ uyarısı"

Bölgede yüksek kar örtüsü bulunan eğimli dik yamaçlarda çığ riski bulunduğundan, yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

"Buzlanma ve don uyarısı"

Bölgede gün boyunca buzlanma ve don olayının etkili olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (buzlanma, don, ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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Erzincan, Tragger, Bayburt, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu - Son Dakika


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