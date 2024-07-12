Yüksek talep konut kiralarını artırıyor - Son Dakika
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Yerel

Yüksek talep konut kiralarını artırıyor

Deprem bölgesi Malatya'da, konuta artan talep kira fiyatlarını artırdı. İki yıldır yürürlükte olan 'yüzde 25 zam sınırı' uygulamasının sona ermesiyle birlikte kent genelindeki kira fiyatlarında ciddi artışlar yaşanıyor. Malatya Emlakçılar Odası Başkanı Ali Özgül, kentte son aylarda artan konut talebinin ancak yüzde 20'sinin karşılanabildiğini belirterek, acil çözüm bulunması gerektiğini vurguladı.

12.07.2024 22:34
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Yüksek talep konut kiralarını artırıyor

MALATYA - Deprem bölgesi Malatya'da, konuta artan talep kira fiyatlarını artırdı. Malatya Emlakçılar Odası Başkanı Ali Özgül, iki yıldır yürürlükte olan 'yüzde 25 zam sınırı' uygulamasının sona ermesiyle birlikte kent genelindeki kira fiyatlarında ciddi artışların yaşandığını söyledi.

Deprem bölgesi Malatya'da, iki yıldır yürürlükte olan 'yüzde 25 zam sınırı' uygulamasının sona ermesiyle birlikte 7 ila 20 bin TL aralığında değişen kira fiyatları 13 ila 30 bin TL aralığında seyrediyor.

"Yüzde 25 zam sınırı uygulaması kalkınca kiralar daha çok artmaya başladı"

Kentte son aylarda artan konut talebinin ancak yüzde 20'sinin karşılanabildiğini belirten, Malatya Emlakçılar Odası Başkanı Ali Özgül, " İki yıldır devam eden yüzde 25 zam sınırı uygulaması Temmuz ayı itibariyle yürürlükte kalktı. İlimizde son bir aydır kiralık konutlara olan yüksek talep, kira fiyatlarını arttırmıştı. Yüzde 25 zam sınırı uygulamasının kalkmasıyla birlikte kiralar daha çok artmaya başladı. Bugün Malatya'da, 12 ila 13 bin TL'den aşağı kiralık ev bulmak çok zor. Buna bir çözüm bulunması gerekiyor. Aksi halde büyük bir mağduriyet oluşacaktır" dedi.

"Kent genelinde acil 5-6 bin konuta ihtiyaç var"

Deprem bölgelerindeki kentlere kira sınırlaması getirilmesinin gerektiğini kaydeden Özgül, "Malatya'da şuan talebin karşılanabilmesi için acil 5-6 bin konuta ihtiyaç var. Aksi halde önümüzdeki aylarda okulların açılması ve tayin dönemi ile birlikte oluşacak konut talepleri daha da artacaktır. Bu duruma acil çözüm bulunmalı çünkü talep git gide artıyor" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yüksek talep konut kiralarını artırıyor - Son Dakika

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