Yüksekova\'da 70 kilometrelik yeni doğal gaz hattı için çalışmalar başladı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, bu yıl için planlanan 70 kilometrelik doğal gaz altyapı çalışmaları Esenyurt Mahallesi'nden başlatıldı.

İlçede geçtiğimiz yıl Esenyurt, Esentepe, Pizok TOKİ ve Güngör mahallelerinde yüzlerce hanenin temiz enerjiyle buluşturulmasının ardından projenin bu seneki ilk durağı Esenyurt Mahallesi oldu. İş makineleriyle caddelerde doğal gaz borularının döşeneceği hatların kesilmesiyle başlayan hummalı çalışma, mahalle sakinleri tarafından da sevinçle karşılandı.

Çalışmaları yerinden takip eden ve ekiplerden bilgi alan Esenyurt Mahallesi Muhtarı Sezai Açıkel, mahalledeki tüm evler doğal gaza kavuşana kadar yürütülen sürecin yakın takipçisi olacaklarını vurguladı. Yüksekova halkının konforlu bir yaşam standardına ulaşması için devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini belirten Muhtar Açıkel, "Mahallemizin tüm evlerine doğal gaz ulaşana kadar canla başla çalışmaya, ekiplerimize sahada destek olmaya devam edeceğiz. Geçtiğimiz yıl başlayan ve bu yıl büyüyerek devam eden bu büyük yatırım, ilçemizin kış aylarını çok daha rahat ve temiz bir hava kalitesiyle geçirmesini sağlayacaktır. Bu önemli altyapı hizmetinin ilçemize ve mahallemize kazandırılmasında emeği geçen, bizlerden desteğini hiçbir zaman esirgemeyen Hakkari Valiliğine, Yüksekova Kaymakamlığına, Yüksekova Belediye Başkanına ve sahada büyük bir özveriyle görev yapan tüm çalışanlara mahallem ve şahsım adına teşekkür ederim" dedi.

Ekiplerin, belirlenen program dahilinde diğer mahallelerde de eş zamanlı olarak altyapı yenileme ve hat döşeme çalışmalarını sürdüreceği bildirildi. - HAKKARİ