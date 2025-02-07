Yüksekova'da Çığ Temizlendi

Yüksekova'da köy yoluna düşen çığ temizlendi
HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Onbaşılar köyünün Çobanpınar mezrasının yoluna düşen çığ temizlendi.
İlçeye bağlı Onbaşılar köyünün Çobanpınar mezrasının yoluna çığ düştü. Durumun öğrenilmesi üzerine hemen harekete geçen Yüksekova İlçe Özel İdaresi ekipleri, çığın indiği bölgede çalışmalara başladı. Dağdan inen çığla mücadele eden ekipler, köy yolunu kısa sürede yeniden ulaşıma açtı.
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