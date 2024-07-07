Yüksekova'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü şarampole yuvarlandı: 4 yaralı - Son Dakika
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Yerel

Yüksekova'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü şarampole yuvarlandı: 4 yaralı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde seyir halinde olan bir araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada araç içinde bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavileri devam eden yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi.

07.07.2024 22:25
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Yüksekova'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü şarampole yuvarlandı: 4 yaralı

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin Esendere mıntıkasında bulunan Akpınar köyü yakınlarında seyir halinde olan aracın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole yuvarlandı ve araç içinde bulunan 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza akşam saatlerinde Yüksekova-Esendere karayolunda meydana geldi.

Esendere istikametinden Yüksekova istikametine gelmekte olan, plakası öğrenilemeyen otomobilin sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarında bulunan şarampola yuvarlandı.

Kazayı gören başka sürücüler hemen 112 sağlık çalışanlarına haber verdiler.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine giden 2 ambulans olay yerinde bulunan yaralılara ilk müdahalede bulundular. Daha sonra yaralılar Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Yaşanan kazayla beraber araçta maddi hasar oluşurken, olay yerine gelen jandarma trafik ekipleri yaşanan kazayla ilgili inceleme başlattı.

Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırılan 4 kişinin tedavisi sürerken, durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yüksekova'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü şarampole yuvarlandı: 4 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yüksekova'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü şarampole yuvarlandı: 4 yaralı - Son Dakika
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