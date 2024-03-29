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Yüksekova'da gökyüzünde ışık saçan cisim cep telefonu kamerasına yansıdı

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde iftar vakti gökyüzünde dikey şeklinde duran ve sarı bir ışık yayan cisim cep telefonu kamerasına yansıdı.

İftar vaktine dakikalar kala ilçenin Esentepe Mahallesi ile Esenyurt Mahallesi'nde bulunnan TOKİ Küme Evleri'nin olduğu bölgede çekilen görüntüde gökyüzünde ilginç bir cisim görüntülendi. İftar vakti evine giderken yolda bu ilginç manzarayla karşılaşan Esad Tek isimli vatandaş, hızlıca evinin balkonuna çıkıp gökyüzünde duran bu cismi ve ışığı cep telefonuyla kayıt altına aldı.

Bir süre gökyüzünde hareketsiz duran ilginç cisim daha sonra gökyüzünde kayboldu.

Cismin dikey bir şekilde durmasının ve sarı bir ışık yaymasının kendisini çok şaşırttığını belirten Esat Tek, "İftar vakti için çarşıdan eve gitmek için araçtaydık. Gittiğimiz sırada hemen önümüzde duruyordu gökyüzünde. Ben de o anı kaçırmamak için hızlıca evimin balkonuna koştum ve o anları cep telefonumla kayıt aldım. Gördüğüm manzara çok ilginçti. İlk defa böyle bir şeyle karşılaştım. Bir süre baktığımda ışık kaybolmuştu." dedi.