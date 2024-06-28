Yüksekova'da İnşaat İşçileri Sıcak Hava Altında Ekmek Mücadelesi Veriyor - Son Dakika
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Yerel

Yüksekova'da İnşaat İşçileri Sıcak Hava Altında Ekmek Mücadelesi Veriyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde havaların ısınmasıyla birlikte başlayan inşaat sezonu, 30 derece sıcaklığa rağmen devam ediyor. İnşaat işçileri, kavurucu sıcaklar altında ter dökerek ekmek mücadelesi veriyor.

28.06.2024 17:06
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde havaların ısınmasıyla birlikte başlayan inşaat sezonu, 30 derece sıcaklığa rağmen devam ediyor.

Türkiye'yi etkisi altına alan kavurucu sıcaklıklar nedeniyle Yüksekova'da da insanlar zor anlar yaşıyor. Hava sıcaklığının 30 dereceyi bulduğu Yüksekova'da inşaat işçileri, güneş altında saatlerce işlerini aksatmadan ekmek mücadelesi veriyor. İlçede bunaltıcı sıcaklar altında ekmek parası için ter döken işçiler, sabahın erken saatlerinden akşama kadar yoğun bir mesai harcıyor.

İlçenin Alaattin Kesici Caddesi'nde bir binada çalışan inşaat işçileri, kızgın güneş altında ter döküyor. Çocukluğundan beri inşaatlarda çalıştığını ifade eden Fatih Özses isimli inşaat ustası, "Havalar çok sıcak ama bu sıcakta eve ekmek götürmek için çalışmak zorundayız. İşimiz çok zor ama çalışmak zorundayız. Başka bir iş yok. Diğer işlerde bütün gün çalışmana rağmen çok düşük ücret veriyorlar. Biz de mecburen bu işe yöneliyoruz. İşimiz çok ağır. Güneşin altında daha da zorlanıyoruz. Bu zorluklara rağmen ilçede sadece bu işi yapabiliriz" dedi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yüksekova'da İnşaat İşçileri Sıcak Hava Altında Ekmek Mücadelesi Veriyor - Son Dakika

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