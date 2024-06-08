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Yüksekova'da karpuzun üzerindeki 'Allah' yazısı dikkat çekti

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde üzerinde 'Allah' yazan karpuz şaşırttı.

Özgürlük Meydanı'nda meyve-sebze satışı yapan Velat Arslan isimli manav, karpuzlarını tezgaha dizdiği sırada üzerinde "Allah" isminin olduğu bir karpuz gördü. Karpuzu tezgahında sergileyen Arslan, müşteri çıkmasına rağmen karpuzu satmadı. Çok nadir görülen bu olay karşısında şaşkınlığını dile getiren Arslan, "Sabah karpuzları dizdiğim sırada 'Allah' isminin olduğun bir karpuzu fark ettim. Hemen onu aldım ve sakladım. Bu herkese nasip olmuyor. İnşallah Allah'ın sevdiği kullarındanız. Karpuz için bana bin TL'ye kadar fiyat veren müşteri oldu ama satmadım. Onu evime götüreceğim. Allah bu güzel duyguları herkese nasip eylesin" dedi.