Yüksekova'da Küçükbaş Hayvan Aşılaması - Son Dakika
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Yüksekova'da Küçükbaş Hayvan Aşılaması

Yüksekova\'da Küçükbaş Hayvan Aşılaması

Yüksekova İlçe Tarım Müdürlüğü, 100 binden fazla küçükbaş hayvana aşılama ve küpeleme yapıyor.

04.10.2024 16:21
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Hakkari'nin Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından küçükbaş hayvanlara yönelik yürütülen aşılama ve küpeleme çalışması devam ediyor.

Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri; dağ, taş, tepe demeden küpeleme ve aşılama çalışması yürütüyor. Kurum mühendisleri tarafından yürütülen programlı çalışmalar çerçevesinde 100 bini geçen küçükbaş hayvana aşılama ve küpeleme yapıldığı belirtildi.

Aşılama ve küpeleme çalışmasının yanı sıra çiftçileri de bilgilendiren ekipleri, "Hayvan hastalıkları ve zararlıları ile mücadele kapsamında küçükbaş hayvanlarımıza yönelik aşılama, küpeleme, işletme güncelleme faaliyetlerimiz köy ve mahallelerimizde devam ediyor" dediler. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yüksekova'da Küçükbaş Hayvan Aşılaması - Son Dakika

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