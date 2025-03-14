Yüksekova'da Okuma Yazma Kursu - Son Dakika
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Yerel

Yüksekova'da Okuma Yazma Kursu

Irak ve İran'dan gelen kadınlar, Yüksekova'da okuma yazma kurslarıyla eğitim alıyor.

14.03.2025 16:59
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Irak ve İran'dan gelen vatandaşlar Yüksekova'da okuma yazma öğreniyor

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde verilen okuma-yazma kursları, Irak, İran ve ilçedeki kadınların okuma ve yazma öğrenmelerini sağlıyor.

Yüksekova Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından başlatılan "Yetişkinler İçin Okuma-Yazma 1. Kademe Kursu" çerçevesinde, Orman Mahallesi'nde bulunan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nün ek binasına giden 30 ile 65 yaş aralığındaki kadınlar, öğretmenler eşliğinde okuma ve yazma öğreniyorlar. Daha önce okula gitmemiş ve okuma-yazma bilgisi olmayan kadınlar, aldıkları bu kurslar sayesinde hayallerine kavuşmanın mutluluğunu yaşıyorlar. Üniversiteli Iraklı ve İranlı vatandaşlar da bu kurslara katılarak Türkçe öğrenip yazı okuma becerilerini geliştiriyorlar.

Ek binadaki kurs öğretmeni Hacer Dara, kursa sadece ilçede okuma-yazma bilgisi olmayan vatandaşların değil, Irak ve İran'dan da vatandaşların yoğun ilgi gösterdiklerini belirtti.

"Ben ısrar ettim ve başardım"

"Okumanın yaşı yoktur" diyen 52 yaşındaki Emine Çoğaç, "Ben okuma yazmayı çok istiyordum ancak hiç zaman bulamıyordum. Şimdi kursa gelerek okuma ve yazma öğreniyorum. İnşallah en kısa zamanda bu başarıyı elde edeceğim. Okumanın yaşının olmadığını gördüm. Her kadın okumalı çünkü bu önemli bir durum. Eskiden hastaneye gittiğimizde bir işlem yapamıyorduk çünkü okuma ve yazma bilmiyorduk. Ama şimdi tek başıma tüm işlemleri yapabiliyorum. Dil öğrenmek çok güzeldir" dedi.

"Burada olduğum için mutluyum"

Başarmak için vazgeçmedik diyen Iraklı İman İbrahim Ahmed, "Irak'tan geldim ve şimdi burada yaşıyorum. Bu kurs sayesinde okuma ve yazmayı öğreniyoruz. Türkçe'yi öğreniyor olmamız harika. Sadece Irak değil, İran'da da vatandaşlar büyük ilgi gösteriyor. Öğretmenimiz sayesinde çok iyi bir şekilde öğreniyoruz" İfadelerini kullandı.

"Türkçe'yi iyi öğreniyoruz"

Yüksekova'da olduklarını için mutlu olduklarını belirten Iraklı Nızık Sulaıman, "Irak'ta öğretmenim ve çoğrafya okudum. Türkçe'yi öğretmek için buraya geldim ve şimdi okuma yazma kursunda ders alıyorum. Kısa sürede Türkçeyi güzel bir şekilde öğreneceğim. Her dil önemlidir ve herkes bu kursa gelebilir. Buradaki ortamı çok seviyorum; arkadaşlarımızla iyi anlaşıyoruz. Yüksekova'yı çok sevdim" Şeklinde konuştu.

"20'ye yakın öğrenciye ders veriyorum"

Kursa yoğun ilgi olduğunu belirten kurs öğretmeni Hacer Dara, Yüksekova Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde okuma yazma öğretmenliği yaptığını belirterek, "Yüksekova'da okuma yazma bilmeyen vatandaşların ve Iraklı, İranlı vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği bir kurs yürütüyoruz. Onların çabalarıyla başarılı ilerliyoruz ve en kısa sürede hedeflerine ulaşacaklarına inanıyoruz. Yaş sınırı olmadan katılım imkanı sağlamamız bizi mutlu ediyor. Herkesi en iyi şekilde desteklemek ve eğitmek için elimizden geleni yapıyoruz. Başarılar diliyoruz ve herkesin mutlu bir şekilde ayrılacağına eminiz" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yüksekova'da Okuma Yazma Kursu - Son Dakika

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