Yüksekova'da Patlama: 1 Yaralı, 3 Koyun Telef

Haber: Viyan Orhan

(HAKKARİ) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Gürkavak köyü kırsalında meydana gelen patlamada 17 yaşındaki bir çocuk yaralanırken, 3 koyun telef oldu.

Edinilen bilgilere göre, 17 yaşındaki Muhammed Aykut, Gürkavak köy kırsalında koyun otlattığı sırada arazideki patlayıcı cisim infilak etti. Patlamanın etkisiyle çevredeki kayalıklardan kopan taş parçaları Aykut'a isabet etti.

Olayın ihbar edilmesi üzerine bölgeye sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Aykut, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yetkililer, Aykut'un sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi. Patlamada 3 koyunun telef olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.