Yüksekova'da Patlama: 1 Yaralı, 3 Koyun Telef

09.05.2026 19:58
Gürkavak köyünde patlayan cihaz sonucu 17 yaşındaki çocuk yaralandı, 3 koyun telef oldu.

Haber: Viyan Orhan

(HAKKARİ) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Gürkavak köyü kırsalında meydana gelen patlamada 17 yaşındaki bir çocuk yaralanırken, 3 koyun telef oldu.

Edinilen bilgilere göre, 17 yaşındaki Muhammed Aykut, Gürkavak köy kırsalında koyun otlattığı sırada arazideki patlayıcı cisim infilak etti. Patlamanın etkisiyle çevredeki kayalıklardan kopan taş parçaları Aykut'a isabet etti.

Olayın ihbar edilmesi üzerine bölgeye sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Aykut, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yetkililer, Aykut'un sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi. Patlamada 3 koyunun telef olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Güvenlik, Yerel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
