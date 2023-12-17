Yüksekova\'da sağlık personeline moral gecesi düzenlendi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde görev yapan sağlık personeli, düzenlenen moral ve motivasyon gecesinde bir araya geldi.

Yüksekova Devlet Hastanesi çalışanlarından Nezmi Donat, Ali Taşan ve Botan Ağacanoğlu'nun öncülüğünde ilçede çalışan sağlık çalışanlarına yönelik moral gecesi düzenlendi. Cengiz Topel Caddesi üzerinde bulunan bir kafede düzenlenen gecede, sağlık çalışanları doyasıya eğlendi.

Yüksekova'da görev yapan sağlık çalışanlarının moral ve motivasyonunu, birlik ve beraberliğini arttırmak için düzenlenen gece, müzik eşliğinde geç saatlere kadar devam etti. - HAKKARİ