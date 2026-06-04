Yüksekova'da Taylandlı Misafirlere Mısır İkramı - Son Dakika
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Yüksekova'da Taylandlı Misafirlere Mısır İkramı

Yüksekova\'da Taylandlı Misafirlere Mısır İkramı
04.06.2026 09:14
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Hakkari Yüksekova, Taylandlı turistlere sıcak mısır ikramıyla Anadolu misafirperverliğini gösterdi.

Son yıllarda doğası ve kültürel yapısıyla yerli ve yabancı turistlerin odak noktası haline gelen Hakkari'nin Yüksekova ilçesi, bu kez Uzak Doğu'dan gelen misafirlerini ağırladı.

Tayland'dan Yüksekova'ya gelen 8 kişilik turist kafilesi, ilçeye adım atar atmaz kendilerini kentin sıcak ve samimi atmosferinde buldu. İlçenin en işlek noktalarından biri olan Cengiz Topel Caddesi üzerinde yürüyüşe çıkan Taylandlı kafile, bölge esnafının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Kafilenin caddedeki gezintisi sırasında 20 yıldır Zagros İş Merkezi'nin önünde mısır satarak geçimini sağlayan Veysi ve Bayram Kurt kardeşler, tezgahlarının önünden geçen yabancı misafirleri elleri boş göndermedi. Anadolu insanının kadim misafirperverliğini gözler önüne seren Kurt kardeşler, yeni kaynamış sıcak mısırları Taylandlı turistlere ikram etti.

İlk kez böyle bir ikramla karşılaşan Taylandlı turistler, mutluluklarını gizleyemedi. Kurt kardeşlerin bu samimi jesti karşısında duygulanan kafile üyeleri, tercümanlar aracılığıyla esnafa teşekkürlerini iletti. Yabancı turistleri ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını belirten Veysi ve Bayram Kurt kardeşler, yaptıkları ikramın ardından duygularını şu sözlerle dile getirdi:

"Biz tam 20 yıldır bu caddede, bu iş merkezinin önünde ekmeğimizi kazanıyoruz. Yüksekova halkı olarak paylaşmayı, misafiri baş tacı etmeyi çok severiz. Tayland'dan buralara kadar gelen bu insanları görünce yabancılık çekmesinler, memleketimizin sıcaklığını hissetsinler istedik. Bizim için en büyük kazanç, onların yüzündeki o tebessümdü. Gönlümüz de tezgahımız da dünyanın tüm misafirlerine her zaman açık."

Sıcak sohbetin ve mısır ikramının ardından Kurt kardeşler ve Taylandlı turist kafilesi bu anı ölümsüzleştirmek adına tezgah başında yan yana gelerek hatıra fotoğrafı çektirdi. Yaşanan bu renkli ve anlamlı anların ardından turistler, konaklayacakları otele geçmek üzere caddeden ayrıldı. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yüksekova'da Taylandlı Misafirlere Mısır İkramı - Son Dakika

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