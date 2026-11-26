Hakkari'de Yüksekova Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği'nce "Terörsüz Türkiye, Terörsüz Yüksekova" buluşması düzenlendi.

Yüksekova ilçesindeki bir otelde düzenlenen programda konuşan Hakkari Valisi İbrahim Taşyapan, bu topraklarda ve bölgede terörden en fazla sıkıntıyı katılımcıların çektiğini dile getirdi. Uzun zamandır ülke olarak terör belasıyla mücadele edildiğini vurgulayan Taşyapan, "Bu mücadelede bu bölgenin, özellikle Hakkari'mizin ilçeleri, köyleri büyük sıkıntılar çektik, büyük acılar yaşadık. Ama buralar bizim vatanımız, hepimizin ortak vatanı. Bu vatan toprakları eskiden beri şehit kanlarıyla sulanmıştır ve bunları başkasına teslim etmemek için yıllar yılı buralarda şehitler, gaziler vermekteyiz. Sizler de bu dönemde bu acıları yaşadınız ama çok şükür ki vatanımızın hiçbir karışını kimseye, düşmana, hainlere bırakmadınız" ifadelerini kullandı.

"Terörden en büyük acıyı Kürt ve Türk anaları yaşadı"

Şehit ve Gaziler Vakfı Genel Başkanı Lokman Aylar da, terör örgütü PKK'nın tüm millete kurşun sıktığını belirterek, "Bu teröristler, ben dahil buradaki bütün insanlarımızın, milletimizin çocuklarının canını yakmış, askerimizi, vatandaşımızı şehit etmiş, gazi bırakmıştır. PKK; Kürt ve Türk hiçbir etnik kökeni ayırt etmeden tüm milletimize kurşun sıkmış hain bir terör örgütüdür. Bunu hiçbir gerçek değiştiremez, hiçbir şey masumlaştıramaz. Hiç şüphesiz ki terörden en büyük acıyı yaşayan Kürt anaları ve Türk anaları, yani sizlersiniz, bizleriz" diye konuştu.

Terör örgütünün ülkenin huzuru, kalkınması ve büyük ülke olma idealinin önündeki en büyük engel olduğuna işaret eden Aylar, şunları kaydetti:

"Analar gülmeyi kaybetmesin, analar evlatsız kalmasın, çocuklar babasız büyümesin diye biz bu sürece elimizden geldiği kadar destek verdik. Baldıran zehri içtik, içimize gömdük, devletimizin yanında durduk, durmaya devam edeceğiz. Ben gazi Lokman Aylar olarak temsil ettiğim kitle adına diyorum ki artık analar ağlamasın, genç kızlar dul kalmasın, çocuklar yetim kalmasın, genç insanlarımız ölmesin, ülkemizin her tarafı huzur ve mutlulukla dolsun. Özellikle bilinmesini isterim ki silahın sonu yok, öldürmenin sonu yok, savaşın sonu yok. Bunu hep beraber yaşadık. Bu yüzden sadece silahlar gömülsün demiyorum, başka bir şey daha söylüyorum, bir daha ortaya çıkmayacak şekilde yok olsun."

Yüksekova Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği Başkanı Sami Keskin, Türkiye Cumhuriyeti'nin istiklalini ve egemenliğini her şeyin üzerinde tutan bir milletin eseri olduğunu belirtti. Şehadetin yalnızca bir ailenin değil, bütün bir milletin tarihine düşen en ağır imza olduğunu ifade eden Keskin, gaziliğin ise bir insanın vatanına bağlılığını ömrü boyunca taşıdığı en şerefli nişanelerden biri olduğunu vurguladı. Huzurun tesisi kadar bu huzurun hangi bedeller üzerine inşa edildiğinin unutulmamasının da kıymetli olduğuna dikkati çeken Keskin, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda ortaya konan devlet iradesinin hayırlara vesile olmasını dileyerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye teşekkür etti.

Keskin, konuşmasının sonunda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, istiklal mücadelesinin kahramanlarını, şehitleri ve ebediyete irtihal eden gazileri rahmet ve minnetle andı.

Programa, Yüksekova Kaymakamı Volkan Hülür, 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Mustafa Köksal, belediye başkanları, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda şehit yakını ve gazi katıldı.

Program yemek ikramıyla son buldu.