Yüksekova'da ters laleler kendine hayran bıraktı - Son Dakika
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Yüksekova'da ters laleler kendine hayran bıraktı

24.04.2022 12:51

Yüksekova'da ters laleler kendine hayran bıraktı Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde çiçek açan ters laleler, görenleri kendine hayran bırakıyor.

Yüksekova'da ters laleler kendine hayran bıraktı

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde çiçek açan ters laleler, görenleri kendine hayran bırakıyor.

Yüksekova ilçesine 15 kilometre uzaklıkta bulunan Karlı köyünde çiçek açan ters laleler, güzelliğiyle görenleri mest etti. Bölge halkı tarafından 'hüzün çiçeği' olarak adlandırılan, Hakkari ve Van bölgesinde yetişen ve 15 günlük ömrü olan ters laleler, Yüksekova'nın bazı bölgelerinde seyrine doyulmaz görüntüler oluşturdu. Her sene nisan ayından açılan ters laleler vatandaşların yine uğrak mekanı oldu. Ters lalelerin ömrünün kısa olduğunu belirten, "Feyzullah Aykut nisan ayının ortalarından başlamasıyla bizim bölgede hüzün çiçeği dediğimiz ters laleler açılıyor. 15 günlük kısa ömrü var. Bizde onları böyle güzel hallerini yakında görmek için geldik. Şuan muhteşem bir görüntü var. Herkes gelip görsün ama lütfen kimse koparmasınlar çünkü zaten ömrü kısa. Gördüğünüz gibi bizim köyün dağları ters lalelerle dolmuş şekilde" dedi.

Yüksekova'da ters laleler kendine hayran bıraktı
Yüksekova'da ters laleler kendine hayran bıraktı
Yüksekova'da ters laleler kendine hayran bıraktı
Yüksekova'da ters laleler kendine hayran bıraktı

YORUMLAR
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Yüksekova, Hakkari, Nisan, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Yüksekova'da ters laleler kendine hayran bıraktı - Son Dakika


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