Yüksekova'da trafik kazası: 2 yaralı
HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre kaza, akşam saatlerinde ilçenin Esendere yolu üzerine bulunan Kısıklı mevkiinde meydana geldi. Sürücülerin isimleri öğrenilemeyen tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslar ile Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırdılar. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
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