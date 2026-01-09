Yüksekova'da Yoğun Kar Etkili Oluyor

(HAKKARİ) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yoğun kar yağışı etkisini göstermeye başladı. İlçe genelinde kısa sürede etkili olan yağışla birlikte araçların üzeri beyaza bürünürken, kar kalınlığı da giderek artı.

Yetkililerden alınan bilgilere göre, kar yağışının hafta sonu da aralıklarla devam etmesi bekleniyor. Özellikle yüksek kesimlerde yağışın daha etkili olacağı belirtiliyor.

Yüksekova Belediyesi tarafından yayımlanan duyuruda, "İlçemizde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle, can ve mal güvenliğinin sağlanması ve ekiplerimizin karla mücadele çalışmalarının aksamaması amacıyla, zaruri bir durum olmadıkça araçlarınızla trafiğe çıkmamanız önemle rica olunur" denildi.

Belediye ekiplerinin ilçe genelinde karla mücadele çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi ve ilçe sakinlerinden tedbirli olmaları istendi.