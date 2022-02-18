Üye Girişi
Yüksekova polisi öğrencileri sinemayla buluşturdu - Son Dakika

Yüksekova polisi öğrencileri sinemayla buluşturdu

18.02.2022 11:58

Yüksekova polisi öğrencileri sinemayla buluşturdu Hakkari'nin Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliğinde görevli polisler, öğrencileri sinemayla buluşturdu.

Yüksekova polisi öğrencileri sinemayla buluşturdu

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliğinde görevli polisler, öğrencileri sinemayla buluşturdu.

Yüksekova Emniyet Müdürlüğü, her hafta olduğu gibi bu haftada farklı bir etkinlikte öğrencilerle bir araya geldi. Toplum Destekli Polislik Büro Amirliğine bağlı polisler, Yeni Mahalle yolunda bulunan Şemsettin Onay Anadolu Lisesinde 200 öğrenciyi akşam saatlerinde sinema etkinliğinde bir araya getirdi. 2 saat boyunca süren etkinlikte öğrencilere patlamış mısır ve meyve suyu ikramı da yapıldı.

Öğrencilerle güzel zaman geçirdiklerini belirten Toplum Destekli Polislik Büro Amiri Selman Beğde, "İlçemizde pansiyonda kalan öğrencilerimize yönelik sinema etkinliği düzenlemek istedik. Öğrencilerimizi pandemiden kaynaklı stresten kurtarmak ve onlarla bir arada olmak için bu etkinliği düzenledik. Bu vesileyle ilçemizde bulunan tüm öğrencilere ulaşmak istiyoruz. Bizde akşam saatlerinde öğrencilerimizle bir araya gelerek, film gösterimini gerçekleştirdik. Tüm öğrenci kardeşlerimize eğitim hayatlarında başarılar diliyoruz" dedi.

Güzel bir etkinlik olduğunu belirten Azra Avcı isimli öğrenci ise "Bende pansiyonda kalıyorum. Bugün Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğü bize sürpriz yapıp, okulumuzda sinema keyfi yaşattılar. Bunun için hepsine çok teşekkür ediyoruz. Yüksekova İlçe Emniyet Müdürümüz Murat Güneş başta olmak üzere hepsine tek tek teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Yüksekova polisi öğrencileri sinemayla buluşturdu
Yüksekova polisi öğrencileri sinemayla buluşturdu
Yüksekova polisi öğrencileri sinemayla buluşturdu

YORUMLAR
500

Toplum Destekli Polislik, Emniyet Müdürlüğü, Yüksekova, Hakkari, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Yüksekova polisi öğrencileri sinemayla buluşturdu - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
12:00 TikTok fenomeninin polis babası, kızının takıntılı hayranını öldürdü! Baba ceza almadı
11:57 Kılıçdaroğlu 6 liderin buluştuğu toplantı için: Olay Erdoğan olayı değil, meselemiz Türkiye
11:49 İSKİ'nin "sıfır zam" kararına İmamoğlu çok sert: En yüksek su maliyetini ödüyoruz, körleşmiş bir AK Parti grubu var karşımızda!
11:48 Kadın sporcularını su altına gizleyen Sutopu Federasyonu hatasından döndü
11:43 Halil Falyalı cinayetinde adı geçen Yaşam Ayavefe'den iddialara yalanlama: Ne İranlıyım ne de kırmızı bültenle aranıyorum!
11:27 Öldürülen 18 yaşındaki gencin ardından 'seyreltme' projesi başlatıldı! 4 bin 514 Suriyeli ilçeden ayrıldı
11:27 Böylesi sahalarda ender yaşanır! Fenerbahçe-Slavia Prag maçında hakem sakatlandı, yedeği yoktu!
11:22 Milli Savunma Bakanı Akar, gündemle ilgili konuştu: Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü desteklediğimizi söyledik
11:18 Bu bir "kimin eli kimin cebinde belli değil" haberidir: Ünlü adam sosyetik güzelle evli ama başka bir ünlü kadınla beraber, karısı da ünlü işadamıyla!
11:15 Güne yükselişle başlayan dolar, 13,62 seviyelerinde alıcı buluyor.
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2022 12:08:34. #1.12#
SON DAKİKA: Yüksekova polisi öğrencileri sinemayla buluşturdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement