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Yüksekova-Van karayolu düşen kaya parçaları temizlenerek ulaşıma açıldı - Son Dakika
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Yüksekova-Van karayolu düşen kaya parçaları temizlenerek ulaşıma açıldı

Hakkari'de Yüksekova-Van karayoluna düşen kaya parçaları ekipler tarafından temizlenerek, yol yeniden trafiğe açıldı. Geçtiğimiz hafta yaşanan heyelan nedeniyle 2 gün boyunca ulaşıma kapanan karayolu, bölgede nöbet tutan ekipler tarafından kontrol altında tutulmuştu. Ancak kar yağışının ardından dağdan kopan kaya parçaları nedeniyle yol tekrar kapanmıştı. Ekipler, hızla düşen kaya parçalarını temizleyerek yolu yeniden trafiğe açtılar ve sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundular.

16.01.2024 - 00:08,  Güncelleme: 00:12
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Yüksekova- Van karayolu düşen kaya parçaları temizlenerek ulaşıma açıldı

HAKKARİ - Hakkari'de Yüksekova-Van karayoluna düşen kaya parçaları ekipler tarafından temizlenerek, yol yeniden trafiğe açıldı.

Geçtiğimiz hafta Yüksekova-Van karayolu Yeniköprü mevkii, yaşanan heyelan nedeniyle 2 gün boyunca ulaşıma kapanmıştı. Ekipler bölgede nöbet tutarak kontrolü sağlamıştı. Bölgede 4 gün boyunca etkili olan kar yağışından sonra dağdan kopan kaya parçaları nedeniyle karayolu ulaşıma kapanmıştı. Bunun üzerine bölgede hazır duran ekipler, hızla düşen kaya parçalarını temizleyerek yolu yeniden trafiğe açtılar. Ekipler, sürücülere yolu daha dikkatli kullanmaları uyarısında bulundular.

Yüksekova-Van karayolu düşen kaya parçaları temizlenerek ulaşıma açıldı
Kaynak: İHA
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