Yüksekova- Van karayolunda dağdan kopan kaya parçaları kameraya yansıdı
HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova-Van karayolunda bulunan Yeniköprü'de dağdan kopan kaya parçaları saniye saniye kameraya yansıdı.
Geçtiğimiz hafta heyelanın meydana geldiği Yüksekova-Van karayolundaki Yeniköprü mevkinde, dağdan kopan kaya parçaları yola düştü. Kaya parçalarının yola düştüğü an saniye saniye kameralara yansırken, durumun ehemmiyetini fark eden karayolları ekipleri ise gece gündüz alanda nöbet tutmaya başladı.
Son Dakika › Yerel › Yüksekova-Van karayolunda dağdan kopan kaya parçaları kameraya yansıdı - Son Dakika