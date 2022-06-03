Yüksekovalı dağcılar Erdanis Göllerini gezdi - Son Dakika
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Yüksekovalı dağcılar Erdanis Göllerini gezdi

03.06.2022 09:08

Yüksekovalı dağcılar Erdanis Göllerini gezdi Hakkari'nin Yüksekova Ekoloji Kültürel ve Dağcılık Spor Kulübü Derneği üyesi 42 kişilik grup, Erdanis Göllerini gezdi.

Yüksekovalı dağcılar Erdanis Göllerini gezdi

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova Ekoloji Kültürel ve Dağcılık Spor Kulübü Derneği üyesi 42 kişilik grup, Erdanis Göllerini gezdi.

Yüksekova Ekoloji Kültürel ve Dağcılık Spor Kulübü Derneği, her hafta olduğu gibi bu hafta da bölgenin güzelliklerini tanıtmaya devam ediyor. Cengiz Topel Caddesi üzerinde sabah saatlerinde bir araya gelen 42 kişilik grup, Erdanis bölgesine hareket etti. 3 bin 400 rakımda bulunan gölleri gezdiklerini ifade eden Yüksekova Ekoloji Kültürel ve Dağcılık Spor Kulübü Derneği Başkan Yardımcısı Hakan Zanyar Aykut, "Bu hafta dernek olarak 42 kişi ekip ile bölgede keşfedilmemiş yerlere giderek tanıtıma ön ayak olduk. Yüksekova merkezine 70 kilometre mesafede bulunan Erdanis bölgesinde hem gölleri keşfetme olanağımız oldu hem de bölgedeki tarihi kalıntıları görme imkanı bulduk. Bölgede keşfettiğimiz 12 gölden biri olan Mencelan Gölü, Yüzen Adalar olarak anılıyor. 3 bin 400 metre yükseklikte bulunuyor. Erdanis bölgesi çok eski bir yerleşim alanı olup bu bölgede Asurlar ve Nasturiler yaşamıştır. Bu bölgede o döneme ait kalıntıları görme imkanı bulduk. Mencalan Gölü yapısı bakımından tektonik kökenli bir gölüdür. Yer kabuğu hareketleri sonucunda çöken alanlarda oluşan çukurlarda biriken su kütlelerinin oluşturduğu göllerdir. Bu göller kendi kaynağını bölgede bulunan küçük su kaynakları ve kar sularından almaktadır. Bu bölgede yüzlerce kuş çeşidiyle karşılamak mümkündür. Bu bölgelerinin turizme kazandırılmasını istiyoruz" dedi.

Yüksekovalı dağcılar Erdanis Göllerini gezdi
Yüksekovalı dağcılar Erdanis Göllerini gezdi
Yüksekovalı dağcılar Erdanis Göllerini gezdi
Yüksekovalı dağcılar Erdanis Göllerini gezdi

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Yüksekova, Hakkari, su, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yüksekovalı dağcılar Erdanis Göllerini gezdi - Son Dakika

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