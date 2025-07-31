Yumurta Sanatıyla Çorum\'da Fark Yaratan Adam

Çorum'da sosyal medyada gördüğü görüntüden etkilenen vatandaş, 7 yıldır tavuk, kaz ve deve kuşu yumurtalarını oyarak adeta sanat eserlerine dönüştürüyor.

Çorum'da yaşayan 45 yaşındaki Deniz Midiliç, sosyal medyada gördüğü kabuk oyma sanatından etkilendikten sonra kendisi de bu sanatı yapmak istedi. Ankara'daki bir usta ile irtibata geçen Midiliç, oyma sanatının nasıl yapıldığını öğrendi. Daha sonra evinin balkonunda, hobi olarak yumurtaları ve su kabakları oyarak çeşitli şekiller vermeye başlayan Midiliç, Çorum kent merkezindeki tarihi Dikiciler Arastası'nda bir dükkan kiraladı. Burada tavuk, kaz, deve kuşu yumurtaları ve su kabağı gibi malzemeler üzerine armalar ve çeşitli motifler işleyen Midiliç'in sanatı vatandaşlardan da büyük ilgi görmeye başladı. 7 yıldır yumurtaları adeta sanat eserine dönüştüren Midiliç, yaptığı ürünlerin Türkiye'nin birçok şehrindeki vatandaşlardan ilgi gördüğünü dile getirdi.

"Evimin balkonunda çalışmaya başladım"

Aynı zamanda servis aracı şoförlüğü yaptığını belirten Deniz Midiliç, "7 yıl önce sosyal medyada gördüğüm yumurta kabuğu ve su kabağı oymacılığına merak saldım. Ustamızın telefonunu bularak kendisiyle iletişime geçtim, hangi teknikleri ve aletleri kullandığını öğrendim. Sosyal medyadaki videolar ve ustamla yaptığımız görüntülü konuşmalar sayesinde, gerekli alet ve edevatları temin edip evimin balkonunda çalışmaya başladım. Zamanla alan dar gelince, Çorum Dikiciler Arastasında küçük bir atölye kiraladım ve oymacılığa orada devam ediyorum. Kaz yumurtası, tavuk yumurtası, devekuşu yumurtası ve su kabakları kullanarak anahtarlık, magnet, dekoratif objeler üretiyorum. Yaptığım her ürüne, müşterinin istediği logo veya arma gibi kişiye özel desenleri de işleyebiliyorum" dedi.

"Yumurta kabuğu oymacılığını Çorum'da tek ben yapıyorum"

Yaptığı sanatın Türkiye'de sayılı kişiler tarafından icra edildiğini vurgulayan Midiliç, "El emeği eserlerimi sadece Çorum'da değil, Türkiye'nin birçok noktasına gönderiyorum. Yumurta kabuğu oymacılığını Çorum'da tek ben yapıyorum, ülke genelinde ise bu sanat dalında yalnızca 15 usta bulunuyor. Somut olmayan kültür mirası kapsamında Kültür Bakanlığı'nın mülakatına katıldım ve sonuçları bekliyorum. Amacım bu alanda kendimi belgelemek, sanatımı daha ileri taşımak. Kendi yaş grubum ve üzerindeki herkesi, boş vakitlerini bu tür el sanatlarıyla değerlendirerek hem hobi edinmeye hem de aile ekonomilerine küçük de olsa katkıda bulunmaya davet ediyorum" diye konuştu. - ÇORUM