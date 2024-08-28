Yumurtalık'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı Coşkusu - Son Dakika
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Yumurtalık'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı Coşkusu

Yumurtalık\'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı Coşkusu

Yumurtalık Belediye Başkanı Erdinç Altıok, tüm Yumurtalık halkını ve Adanalıları, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama programına davet etti. Zafer Bayramı'nın Yumurtalık'ta coşkulu kutlanacağını söyleyen Başkan Altıok, tüm hemşerileri ve Adana'da yaşayan halkı etkinliklere katılmaya davet etti.

28.08.2024 11:46  Güncelleme: 11:47
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Yumurtalık Belediye Başkanı Erdinç Altıok, tüm Yumurtalık halkını ve Adanalıları, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama programına davet etti.

Zafer Bayramı'nın Yumurtalık'ta coşkulu kutlanacağını söyleyen Yumurtalık Belediye Başkanı Erdinç Altıok, "Ülkemiz insanları; tüm dünyaya örnek olacak, unutulmaz bir mücadele örneğiyle, kararlı ve emin adımlarla zafere giden yolun taşlarını ilmek ilmek döşedi. Bu bilinç ve inançla, Mustafa Kemal Atatürk ve atalarımızın izinden yürümeye devam edeceğiz" dedi.

"Hemşerilerimizi aramızda görmekten onur duyarız"

Türkiye Cumhuriyeti'ne ulus bilincini aşılayan, zaferi bayrama çeviren ve bu bayramı yurdun dört bir yanına yayan Atatürk'ün ilke ve devrimlerine, emanetlerine sahip çıkıp gelecek nesillere güvenle aktarma gayretinde olacaklarını kaydeden Başkan Altıok, "Büyük ve onurlu zaferimizi tüm hemşerilerimizle birlikte kutlamak istiyoruz. Yumurtalıklı hemşerilerimizin yanı sıra Adana merkez ve ilçelerde yaşayan halkımızı da aramızdan görmekten onur duyarız" diye konuştu.

Türk milletinin bağımsızlık, özgürlük ve birlik mücadelesinin simgesi olan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın Türk ve dünya tarihine damga vurduğuna işaret eden Başkan Altıok, "Bu bayram geçmişte ulusumuzun birliği, dirliği ve bağımsızlığı için verilen mücadelelerin unutulmaması, gelecek nesillere doğru aktarılması açısından büyük önem taşımaktadır. Her vatandaşımız bu bilince sahip olmalıdır. 30 Ağustos Zafer Bayramı aynı zamanda küllerinden yeniden doğan bir ulusun varoluş destanıdır" ifadelerine yer verdi.

Tekne ve feribot gösterileri yapılacak

Yumurtalık Belediye Başkanı Erdinç Altıok, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında ilk olarak sabah 09.30'da Yumurtalık Merkez Parkı'nda Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk Anıtı'na çelenk sunup günün anlamını içeren konuşmalar gerçekleştirileceğini, akşam saat 20.00'da ise Bayrak Mevkii'nden Merkez Cami'ye kadar Zafer Yürüyüşü yapılacağını belirtti.

Başkan Altıok, saat 20.30'da Merkez Cami arkasında toplanarak saat 20.40'ta tekne ve feribot gösterileriyle birlikte saat 20.45'te havai fişek ve meşale gösterilerinin sunulacağını kaydetti. Başkan Altıok, "Tüm halkımızı bu coşkulu bayramı birlikte kutlamaya davet ediyorum" dedi. - ADANA

Kaynak: İHA

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