Yunan Sahil Güvenliği Sınır İhlali Yaptı - Son Dakika
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Yunan Sahil Güvenliği Sınır İhlali Yaptı

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Yunan botları Türk karasularına girerek mülteci botuna müdahale etti. Türk güvenlik ekipleri devrede.

20.09.2024 15:43
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Yunan sahil güvenlik ekipleri sınır ihlali yaptı

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesi Akyarlar açıklarında Yunan Sahil Güvenlik ekipleri, Türk karasularına girerek sınır ihlali gerçekleştirdi. Yunan botlarının, bir mülteci botunu sahile kadar takip ettiği ve Akcabük Tatil Sitesi önlerine kadar kovaladığı bildirildi. Karaya yaklaşık 50 metre mesafede yaşanan olayda, mülteci botunda bulunan bir kişinin karaya çıkmayı başardığı belirtildi.

Olay, sabah saat 10.30 sıralarında meydana geldi. Yunan Sahil Güvenlik ekiplerini Türk karasularında fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil, Jandarma ve Türk Sahil Güvenlik ekiplerine ihbar etti. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Türk güvenlik birimlerinin hızla müdahalede bulunduğu, Yunan botunun ise Türk ekiplerini görmesinin ardından bölgeden uzaklaştığı kaydedildi. Olay anının, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla görüntülendiği öğrenildi.

Yunan Sahil Güvenliği Sınır İhlali Yaptı
Kaynak: İHA

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