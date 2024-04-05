Yunanistan adalarına kapıda vize uygulaması başladı

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Yunanistan adalarına kapıda vize uygulaması hayata geçerken, Marmaris'teki acente yetkilileri adaları ziyaret etmek isteyen vatandaşların 7 gün öncesinden gerekli evrakları tamamlayıp, müracaatta bulunmaları uyarısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 2023'ün Aralık ayında Atina'da Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis'i ziyaretinde yapılan görüşmeler sonucu Türk turistlere Yunan adalarına giriş için kapıda vize uygulaması üzerinde anlaşma sağlanmıştı. Kapıda vize için başvurular 3 Nisan itibarıyla başladı. Kapıda vize için istenen evraklar Schengen vizesi kadar detaylı olmasa da 7 gün öncesinden hazırlanarak yetkili acentelere teslim edilmesi gerektiği bilgisi verildi. Ayrıca otelde konaklamayacak olan ve oraya arkadaşlarının yanına gidecek olan Türk vatandaşları için yanlarında konaklayacak olduğu kişilerin bilgilerini içeren evrakı doldurarak Yunan polisine teslim etmesi gerektiği belirtildi.

Şehir dışında yaşayan oğlu için Marmaris Gümrüklü Liman'daki feribot firması ve yetkili acenteye, vize kurallarını öğrenmeye gelen Mehmet Erkep, "Oğlum için başvurmaya, bilgi almaya geldim. Ne istiyorlar ne gibi evraklar isteniyor, neler yapmamız gerekiyor, onu öğrendim. Benim de oğlum bayram tatiline geçecekti, verilen evrakları hazırlayıp onların verdiği formları, evrakları hazırlayıp bir hafta öncesinden buraya vermemiz gerekiyordu. Pasaportunu alıp gidemeyeceğini biliyorduk, evraklar isteneceğini biliyorduk ama ben 15 gün önce buraya geldiğimde daha açılmamıştı" dedi.

Vize için istenen evraklar

Marmaris Rodos feribot acentesi yetkilisi Sertaç Eraslan, kapıda vize uygulamasında istenen belgelerle ilgili konuşarak, "İstenilen belgeler normal Schengen kadar detaylı olmasa da geçerli bir pasaport fotokopisi, 3 adet fotoğraf, elektronik ortamda doldurulmuş başvuru formu, bunun yanında kalmalı gidiliyorsa konfirmasyonlu bir otel rezervasyonu ve gidiş dönüş gemi biletiyle sigorta belgesi ile vize başvurularını yapabilirler. Kapıda vize başvuru şartları tam olarak geçtiğimiz Pazar akşamı netlik kazandı ve bu Pazartesi sabahı itibarıyla bir yoğunluk başladı. Feribot firmaları olarak biz burada bir aracıyız, vizeyi veren kurum aslında Rodos pasaport polisidir. Biz sadece evrakları burada toplayıp ona iletmekle görevliyiz. 7 iş gününden önce bize getirebilirsin. Biz karşıya gönderiyoruz inceleniyor eğer gitmesine mani bir durumu varsa zaten kendisine bildiriyorlar ama öyle bir problem yoksa müşteriler gidebiliyor" şeklinde açıklama yaptı.

"Pasaportunu alan karşıdan vize alacak diye bir durum yok"

Marmaris'te faaliyet gösteren bir tur acentesi yetkilisi Meral Tuncer de, "Kapı vizesi pratik ve hızlı bir şekilde alınan vizedir. Kapı vizesi için Schengen vizesine oranla daha az evrakla başvuru yapabiliyoruz. Evraklarımızı 7 gün öncesinden kapı vizesi yapan acentelere teslim etmemiz gerekmektedir. Burada şöyle bir yanlış anlaşılma var şu anki vizesiz pasaportumuzu alıyoruz, biniyoruz feribota karşıdaki adaya giriyoruz diye bir algı var bu yanlış bir algı. Kapı vizesi almak için belirtilen evrakları 7 gün öncesinden vize acentesine teslim etmemiz gerekiyor. Tatil planımızı 7 gün sonrasına yapmamız gerekmektedir, onay geldiği zaman tatilinize başlayabiliyorsunuz" dedi.

"Hangi adadan giriş yaptıysanız o adadan çıkmak zorundasınız"

Acente yetkilisi Meral Tuncer açıklamasının devamında, "Yine önemli bir konu kapı vizesinde hangi adadan aldıysanız o adaya giriş yapıp o odadan çıkış yapmanız gerekmektedir. Örneğin Rodos'a girdiniz, Simi'den çıkamazsınız, Simi'ye gidersiniz geri gelir Rodos'tan çıkış yaparsınız. Bu çok önemli bir konu aynı zamanda daha önce ret almış kişiler kapı vizesi alamazlar" diyerek, adalardaki tatil planlamalarının buna göre yapılması gerektiğini ifade etti.

Ayrıca kapıda vize uygulamasında tatil süresinin 7 günle sınırlı olduğu, yeşil pasaport ve Schengen vizesi bulunan kişilerin bu uygulamadan muaf tutulduğu öğrenildi. - MUĞLA