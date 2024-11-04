Yunanistan'daki kayıp genç için ailesi yardım bekliyor - Son Dakika
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Yerel

Yunanistan'daki kayıp genç için ailesi yardım bekliyor

16 yaşındaki Hüseyin Sebeb'in Yunanistan'da cezaevinde olduğu iddia ediliyor. Ailesi yardım istiyor.

04.11.2024 22:26
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Yunanistan'da hapiste olduğu iddia edilen kayıp gencin ailesi yetkililerden yardım istedi

Torununu arayan anneannenin feryadı: "Hüseyin'i kurtarın"

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesinde, 16 Ağustos'ta bir teknede çalışırken kaybolduğu iddia edilen 16 yaşındaki lise öğrencisi Hüseyin Sebeb'in, yasa dışı göçmen taşıyan bir teknede çalıştığı ve Yunanistan Sahil Güvenlik ekibi tarafından yakalandığı öğrenildi. Hüseyin'in şu anda Yunanistan'ın Selanik kentinde bir cezaevinde olduğu bilgisini alan ailesi çaresiz bir şekilde haber bekliyor. Muğla'da bir meslek lisesinde öğrenci olan Hüseyin'in hayatından endişe eden ailesi, yetkililerinden yardım bekliyor.

Anneanne Emsal Aslan, anne-babası ayrı olan ve çocukluğundan bu yana yanında büyüttüğü torunu Hüseyin Sebeb'i bulmak için günlerdir kapı kapı dolaşıyor. Yetkililere ulaşmaya çalışan Arslan, torunundan bir haber alabilmek umuduyla bekleyişini sürdürüyor.

Emsal Arslan, torununun kaybolma sürecini şöyle anlattı: "16 Ağustos'tan beri torunum kayıp. Birkaç arkadaşı bana gelip Hüseyin'in emaneti olduğunu söyleyerek bana bazı sözler verdiler, Hüseyin'i birkaç güne kadar getireceklerini söylediler. Ancak o gidiş, bir daha geri dönüş olmadı. Sonradan öğrendik ki torunum Yunanistan'a götürülmüş. Torunum, tekne boyamak için Marmaris'e gitmişti fakat onu götüren kişiler insan kaçakçılığı yapıyormuş. Hüseyin 16 yaşında, bu işlerle ilgisi olamaz. Kaptanın öldüğünü duyduk, iddialara göre Yunan Sahil Güvenlik ekipleri kaptanı vurmuş ve Hüseyin ile diğer çalışanları gözaltına almışlar."

Emsal Arslan, torununa ulaşmak için çabasının yetersiz kaldığını, torununun Yunanistan cezaevinde kötü koşullar altında olduğunu öğrendiğini söyledi. Arslan, "Hüseyin bir kere ablasını arayıp 'Abla beni kurtarın' demiş, başka da bir haber alamadık. Selanik cezaevinde olduğunu söylediler, üstelik ona terör suçu isnat etmişler. Çünkü teknede iki terörist daha varmış. Küçük torunuma bu suçu kabul etmesi için baskı yapmışlar. Hüseyin, bir buçuk aydır dayak yemiş. Bizim çocuğumuz saf, bu işlerle ilgisi yok" ifadelerini kullandı.

Anneanne Arslan, torununun bu zor durumdan kurtulması için yetkililerden yardım beklediğini açıklarken, "Torunum Hüseyin'i bir an önce Türkiye'ye getirmek istiyoruz. Yetkililerimizin sesimizi duymasını ve bize yardım etmesini bekliyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, İnsan Hakları, Yunanistan, Marmaris, Güvenlik, Selanik, 3-sayfa, Hukuk, Yerel, Yaşam, Muğla, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yunanistan'daki kayıp genç için ailesi yardım bekliyor - Son Dakika

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