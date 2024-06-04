Yunanistan geri itti, Türkiye kurtardı: 1 ayda 278 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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Yerel

Yunanistan geri itti, Türkiye kurtardı: 1 ayda 278 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın'da, Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar çerçevesinde Mayıs ayı içerisinde, Yunanistan tarafından geri itilen 91'i çocuk toplam 278 düzensiz göçmen kurtarıldı. Aydın'ın Didim ve Kuşadası açıklarından lastik bot veya can salları ile Yunanistan'a geçmeye çalışan düzensiz göçmenlere yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı verilerine göre Aydın'da 2 Mayıs'ta Didim açıklarında 1'i çocuk olmak üzere 38 düzensiz göçmen kurtarılırken 1 kişinin de cansız bedenine ulaşıldı. 4 Mayıs'ta Kuşadası açıklarında 8'i çocuk toplam 23 düzensiz göçmen, 5 Mayıs'ta Kuşadası açıklarında 10'u çocuk 42 düzensiz göçmen, 20 Mayıs'ta Kuşadası açıklarında 3'ü çocuk 8 düzensiz göçmen, 22 Mayıs'ta Kuşadası açıklarında 1'i çocuk 9 düzensiz göçmen, 24 Mayıs'ta Kuşadası açıklarında 33'ü çocuk 66 düzensiz göçmen, 25 Mayıs'ta Kuşadası açıklarında 17'si çocuk 48 düzensiz göçmen, 31 Mayıs'ta Didim açıklarında 14'ü çocuk 28 düzensiz göçmen ve aynı tarihte Kuşadası açıklarında da 4'ü çocuk 16 düzensiz göçmen kurtarıldı.

04.06.2024 13:26
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Yunanistan geri itti, Türkiye kurtardı: 1 ayda 278 düzensiz göçmen kurtarıldı

AYDIN - Aydın'da, Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar çerçevesinde Mayıs ayı içerisinde, Yunanistan tarafından geri itilen 91'i çocuk toplam 278 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Aydın'ın Didim ve Kuşadası açıklarından lastik bot veya can salları ile Yunanistan'a geçmeye çalışan düzensiz göçmenlere yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. Yunan sahil güvenliği tarafından geri itilerek ölüme terk edilen düzensiz göçmenler için yapılan çalışmalar, Mayıs ayında da hız kesmezken, 1-31 Mayıs tarihleri arasında toplam 278 düzensiz göçmen kurtarıldı, 1 kişinin de cansız bedenine ulaşıldı. Son 1 ayda toplam 13 olay meydana gelirken, kurtarılan 278 düzensiz göçmen ise sağlık kontrollerinin ardından Aydın Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı verilerine göre Aydın'da 2 Mayıs'ta Didim açıklarında 1'i çocuk olmak üzere 38 düzensiz göçmen kurtarılırken 1 kişinin de cansız bedenine ulaşıldı. 4 Mayıs'ta Kuşadası açıklarında 8'i çocuk toplam 23 düzensiz göçmen, 5 Mayıs'ta Kuşadası açıklarında 10'u çocuk 42 düzensiz göçmen, 20 Mayıs'ta Kuşadası açıklarında 3'ü çocuk 8 düzensiz göçmen, 22 Mayıs'ta Kuşadası açıklarında 1'i çocuk 9 düzensiz göçmen, 24 Mayıs'ta Kuşadası açıklarında 33'ü çocuk 66 düzensiz göçmen, 25 Mayıs'ta Kuşadası açıklarında 17'si çocuk 48 düzensiz göçmen, 31 Mayıs'ta Didim açıklarında 14'ü çocuk 28 düzensiz göçmen ve aynı tarihte Kuşadası açıklarında da 4'ü çocuk 16 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yunanistan geri itti, Türkiye kurtardı: 1 ayda 278 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yunanistan geri itti, Türkiye kurtardı: 1 ayda 278 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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