Yuntdağı Yağlı Güreşleri Ekonomik Nedenlerle İptal Edildi

Yerel

İzmir\'de 5 kişinin ölümüne neden olan 19 yaşındaki gencin cezası belli oldu!

Fatih Terim\'den aldığı paraları ne yaptığını ilk kez açıkladı

(MANİSA) - Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, bu yıl 29 Eylül Pazar günü yapılması planlanan Yuntdağı Yağlı Güreşleri'ni ekonomik nedenlerle iptal ettiklerini duyurdu.

Yunusemre Belediyesi, bu yıl 9'uncu kez Ortaköy Er Meydanı'nda düzenlenmesi planlanan Yuntdağı Yağlı Güreşleri'ni ekonomik nedenlerle iptal etti. Başkan Balaban, konuya ilişkin şunları kaydetti:

"29 Eylül Pazar günü yapmayı planladığımız yağlı güreş müsabakaları, ekonomik kriz, ekonomik kaynak yaratamamak, özellikle de merkezi hükümetten gelen İller Bankası payından 21 milyon TL kesilmesi nedeniyle yapılamayacaktır. Bu ekonomik kriz ortamında bir günlük organizasyon için 7.5-8 milyon TL harcamak için paramız yoktur. Bunu açık ve samimi bir şekilde kamuoyuyla paylaşıyorum. Ekonomi düzelene kadar belediye olarak güreş organizasyonu yapmayacağız."