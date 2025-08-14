Yunus Emre Arslan, Dünya Şampiyonluğu ile Kayseri\'yi Gururlandırdı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 2025 Dünya Üniversite Oyunları'nda takım olarak okçulukta kazandığı dünya şampiyonluğu ile Türk sporuna büyük bir gurur yaşatan Yunus Emre Arslan'ı makamında kabul etti.

ACES 'Altın Bayrak' ödüllü 2024'ün En İyi Avrupa Spor Şehri Kayseri'de, Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş., sportif başarılarını hızla arttırmaya devam ediyor.

2025 Dünya Üniversite Oyunları'nda okçuluk dalında dünya şampiyonu olan Spor A.Ş. sporcusu Yunus Emre Arslan, antrenörü Emre Çömez ile birlikte Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı ve Spor A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Sekmen ile Spor A.Ş. Genel Koordinatörü Fatih Çağan da hazır bulundu.

Takımın bir parçası olan Yunus Emre Arslan, kazandığı zaferin ardından Başkan Büyükkılıç'a, Hindistan'a karşı kazandığı finalde attığı okların hedef kağıdını hediye etti.

Başkan Büyükkılıç, Arslan'ın başarılarına ve disiplinine övgüde bulunarak, "Bir yerde olmak değil, orada kalmak ve sürdürülebilir başarılar elde etmek önemlidir. İşinizi sıkı tutun ve sizden Mete Gazoz'ların sayısının artmasını bekliyoruz" dedi.

Yunus Emre Arslan ise olimpiyatlarda da Türkiye'yi gururlandırmak için elinden geleni yapacağına söz verdi. Arslan, desteklerinden dolayı Büyükkılıç'a teşekkür etti.

16-27 Temmuz arasında Almanya'nın Rhine-Rhur bölgesinde gerçekleşen 2025 FISU Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda Türkiye'nin Makaralı Yay Erkek Milli Takımı Batuhan Akçaoğlu, Yakup Yıldız ve Yunus Emre Arslan, Hindistan'ı 232-231 yenerek altın madalya kazanmıştı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın spora verdiği destek ve genç sporculara olan inancı, şehirdeki spor kültürünü daha da güçlendiriyor. - KAYSERİ