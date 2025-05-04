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Yunus Emre Konferansı Eskişehir'de

Yunus Emre Konferansı Eskişehir\'de

Eskişehir'de düzenlenen konferansta Yunus Emre'nin kültürel mirası ele alındı.

04.05.2025 12:45
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Eskişehir İl Müftülüğü tarafından düzenlenen "Yunus Emre Bizim Neyimiz Olur?" konulu konferans, 2 Mayıs 2025 Cuma günü Taşbaşı Kültür Merkezi Kırmızı Salon'da gerçekleştirildi.

Konferans, Eskişehir İl Müftüsü Muharrem Gül'ün açılış konuşmasıyla başladı. Müftü Gül, Yunus Emre'nin Anadolu irfanındaki yerine ve toplumsal etkisine vurgu yaparak, programa katkı sunan herkese teşekkür etti.

"Türkçenin süt dişi olarak anılan Yunus, medeniyetimizin temel taşlarından biridir"

Programın konuşmacısı, Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bilal Kemikli, Yunus Emre'nin düşünce dünyasını, kültürel mirasını ve çağdaş insana hitap eden yönlerini anlattı. Kemikli, şu ifadeleri kullandı:

"Yunus Emre, sadece bir şair değil, aynı zamanda bir gönül sultanıdır. Sözleri, dilden dile aktarılan birer hakikat ışığı olarak bizlere ulaşır. O, bizim vicdanımızdır, dilimizdir, toprağımızdır. Türkçenin süt dişi olarak anılan Yunus, medeniyetimizin temel taşlarından biridir. Onun şiirleri ve öğretileri, ruhumuzun derinliklerine dokunan, insan olmanın özünü hatırlatan kıymetli miraslardır."

Programa İl Müftüsü Muharrem Gül, Prof. Dr. Bilal kemikli, İl Müftü Yardımcısı Aytekin Akçin, Tepebaşı İlçe Müftüsü Fatih Kaya ile birlikte din görevlileri ve Kur'an kursu öğreticileri de katılım sağladı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yunus Emre Konferansı Eskişehir'de - Son Dakika

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