Yunusemre Belediye Başkanı 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda verdiği ikramiye sözünü tutuyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Yunusemre Belediye Başkanı 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda verdiği ikramiye sözünü tutuyor

Yunusemre Belediye Başkanı 1 Mayıs İşçi Bayramı\'nda verdiği ikramiye sözünü tutuyor

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda verdiği ikramiye sözünü tutuyor. 2 bin TL'lik ikramiyeler, 15-20 Haziran 2024 tarihleri arasında işçilerin hesabına yatacak.

28.05.2024 10:43  Güncelleme: 10:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(MANİSA) - Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda verdiği ikramiye sözünü tutuyor. 2 bin TL'lik ikramiyeler, 15-20 Haziran 2024 tarihleri arasında işçilerin hesabına yatacak.

Başkan Balaban'ın 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda verdiği ikramiye sözü için yetkili sendika olan Hizmet İş Manisa Şube Başkanı Rahmi Okan Polat ve yönetimi ile protokol imzaladı.

İkramiyelerin 15 ile 20 Haziran arasında hesaplara yatırılacağını duyuran Başkan Balaban, "Sosyal demokrat dünya görüşümüzün gereği her zaman emekten yana olduk. 1 Mayıs'ta işçi kardeşlerimize 2 bin TL ikramiye sözü vermiştik. Şimdi de protokolünü imzalıyoruz. İşçilerimizin hesaplarına ikramiyelerini 15-20 Haziran tarihleri arasında yatıracağız. Sendika başkanımıza ve işçi kardeşlerimize emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Hizmet İş Manisa Şube Başkanı Rahmi Okan Polat ise "Göreve geldiği günden bu yana işçinin emekçinin hakkını gözeten Belediye Başkanımız Türkiye'de örnek bir davranış sergilemiştir. Bu anlamda işçi ve emekçi kardeşlerimiz adına teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte de işçiden ve emekçiden yana bir tavırla yanımızda olacağına inanıyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

Yunusemre, Balaban, 1 Mayıs, Yerel Haberler, Belediye, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yunusemre Belediye Başkanı 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda verdiği ikramiye sözünü tutuyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:52 Kara harekatının ayak sesleri İsrail tankları Refah kentinin merkezine ulaştı Kara harekatının ayak sesleri! İsrail tankları Refah kentinin merkezine ulaştı
11:28 Normalleşme süreci kısa sürdü Bahçeli’den CHP lideri Özel’e zehir zemberek sözler Normalleşme süreci kısa sürdü! Bahçeli'den CHP lideri Özel'e zehir zemberek sözler
11:27 Sınıf basan veli, öğretmene saldırdı Öğrenciler neye uğradığını şaşırdı Sınıf basan veli, öğretmene saldırdı! Öğrenciler neye uğradığını şaşırdı
10:08 Mehmet Şimşek: Çok uluslu şirketlere asgari kurumlar vergisi düzenlemesi kaçınılmaz Mehmet Şimşek: Çok uluslu şirketlere asgari kurumlar vergisi düzenlemesi kaçınılmaz
09:41 İspanya, başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletini resmen tanıdı İspanya, başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletini resmen tanıdı
11:02 Vatandaşı ısırıp ölen köpek kuduz çıktı, mahalle 6 ay karantinaya alındı Vatandaşı ısırıp ölen köpek kuduz çıktı, mahalle 6 ay karantinaya alındı
10:59 Gözaltına alınan astrolog Meral Güven tam bir suç makinesi çıktı Gözaltına alınan astrolog Meral Güven tam bir suç makinesi çıktı
10:57 Fenerbahçe’nin kaptanları yönetime resti çekti: İsmail Kartal varsa, biz yokuz Fenerbahçe'nin kaptanları yönetime resti çekti: İsmail Kartal varsa, biz yokuz
10:38 Galatasaray’ın şampiyonluk törenine giden Şahan Gökbakar, eğlenirken kendinden geçti Galatasaray'ın şampiyonluk törenine giden Şahan Gökbakar, eğlenirken kendinden geçti
10:28 Beşiktaş’ta Joe Worrall dönemi resmen sona erdi Beşiktaş'ta Joe Worrall dönemi resmen sona erdi
10:28 DJ Sandeep, bir barda taciz yüzünden çıkan kavgada öldürüldü DJ Sandeep, bir barda taciz yüzünden çıkan kavgada öldürüldü
10:23 Sahipsiz kediyi parçalayan pitbull’un sahibinden “Pes“ dedirten savunma Sahipsiz kediyi parçalayan pitbull'un sahibinden "Pes" dedirten savunma
10:21 Ali Koç’tan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum’a yanıt: Onun derdi belli Ali Koç'tan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum'a yanıt: Onun derdi belli
10:19 Erzurum’da korkunç kaza 3 kişi hayatını kaybetti, 1’i ağır 5 kişi yaralandı Erzurum'da korkunç kaza! 3 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 5 kişi yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2024 12:40:36. #1.11#
SON DAKİKA: Yunusemre Belediye Başkanı 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda verdiği ikramiye sözünü tutuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement