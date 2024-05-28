Yunusemre Belediye Başkanı 1 Mayıs İşçi Bayramı\'nda verdiği ikramiye sözünü tutuyor

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(MANİSA) - Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda verdiği ikramiye sözünü tutuyor. 2 bin TL'lik ikramiyeler, 15-20 Haziran 2024 tarihleri arasında işçilerin hesabına yatacak.

Başkan Balaban'ın 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda verdiği ikramiye sözü için yetkili sendika olan Hizmet İş Manisa Şube Başkanı Rahmi Okan Polat ve yönetimi ile protokol imzaladı.

İkramiyelerin 15 ile 20 Haziran arasında hesaplara yatırılacağını duyuran Başkan Balaban, "Sosyal demokrat dünya görüşümüzün gereği her zaman emekten yana olduk. 1 Mayıs'ta işçi kardeşlerimize 2 bin TL ikramiye sözü vermiştik. Şimdi de protokolünü imzalıyoruz. İşçilerimizin hesaplarına ikramiyelerini 15-20 Haziran tarihleri arasında yatıracağız. Sendika başkanımıza ve işçi kardeşlerimize emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Hizmet İş Manisa Şube Başkanı Rahmi Okan Polat ise "Göreve geldiği günden bu yana işçinin emekçinin hakkını gözeten Belediye Başkanımız Türkiye'de örnek bir davranış sergilemiştir. Bu anlamda işçi ve emekçi kardeşlerimiz adına teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte de işçiden ve emekçiden yana bir tavırla yanımızda olacağına inanıyorum" dedi.