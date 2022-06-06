Yunusemre Belediyesi 29 parkta yenileme çalışması yaptı - Son Dakika
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Yunusemre Belediyesi 29 parkta yenileme çalışması yaptı

06.06.2022 11:29
Yunusemre Belediyesi 29 parkta yenileme çalışması yaptı

Türkiye'ye örnek projelere imza atan Yunusemre Belediyesi, 2021-2022 sezonunda ilçenin farklı noktalarındaki 29 parkta yenileme çalışması gerçekleştirdi.

Türkiye'ye örnek projelere imza atan Yunusemre Belediyesi, 2021-2022 sezonunda ilçenin farklı noktalarındaki 29 parkta yenileme çalışması gerçekleştirdi.

Hayata geçirdiği projelerle takdir toplayan Yunusemre Belediyesi, ilçedeki parklarda yenileme çalışmaları yapıyor. Gelecek nesillerin çocukluklarını doyasıya yaşayabilmesi için yeni parklar oluşturmanın yanı sıra mevcut parklarda da hummalı bir yenileme çalışması gerçekleştiren Yunusemre Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, 2021 - 2022 sezonunda 29 parkta zemin yenilemenin yanı sıra oyun gruplarının tamirini de tamamladı. Çalışmalar çerçevesinde ilçenin farklı mahallelerindeki 29 parkta 5 bin 500 metrekare alanda kauçuk zemin yenilemesi gerçekleştirildi. Yapılan çalışmada ayrıca bu parklardaki oyun gruplarının tamiratı da yapıldı.

Çalışmalara ilişkin bilgi veren Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, attıkları her adımda çocukların mutluluğunu düşünmeye devam edeceklerini belirtti. Başkan Çerçi açıklamasında, "İlçemizin farklı noktalarındaki parklarımızda ekiplerimiz zemin yenileme çalışması gerçekleştirdi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz yıpranan parklarımızda kauçuk zemin yenilemesi yaptı. 5 bin 500 metrekareden fazla bir alan kauçuk olarak kaplandı. Ayrıca parklarımızda bulunan oyun grupları da tamir edildi. Çocuklarımız ve onların yüzündeki tebessüm için çalışmalarımızı var gücümüzle sürdüreceğiz. Yeter ki çocuklarımız mutlu olsun. Yazı güzel geçirsinler. Ekiplerimize de verdikleri emekten dolayı teşekkür ediyorum" dedi. - MANİSA

Yunusemre Belediyesi 29 parkta yenileme çalışması yaptı
Yunusemre Belediyesi 29 parkta yenileme çalışması yaptı
Yunusemre Belediyesi 29 parkta yenileme çalışması yaptı
Yunusemre Belediyesi 29 parkta yenileme çalışması yaptı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Türkiye, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yunusemre Belediyesi 29 parkta yenileme çalışması yaptı - Son Dakika

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