Yunusemre Belediyesi İkinci El Eşya Hizmetiyle İhtiyaç Sahiplerine Destek Oluyor

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İkinci el eşya hizmetini sürdüren Yunusemre Belediyesi, kullanılabilir durumda olan ikinci el ev eşyalarını ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırıyor.

Yunusemre Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ikinci el eşya hizmeti aracılığı ile ihtiyaç sahibi ile bağışçı arasında köprü görevi görüyor. Eşya bağışında bulunmak isteyen vatandaşlar 444 62 09 numaralı çağrı merkezine talepte bulunurken, kullanılabilir durumda olan eşyalar adreslerinden alınıyor. Alınan eşyalar Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'ne başvuruda bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılıyor. Hizmetin vatandaş odaklı olduğunu belirten ihtiyaç sahipleri bu hizmeti sağladıkları için Yunusemre Belediyesi'ne teşekkür ediyor.

Bağışçılar 444 62 09 numaralı Yunusemre Belediyesi Çağrı Merkezi üzerinden başvuruda bulunarak eşya bağışında bulunabilirken, ihtiyaç sahibi vatandaşlar ise Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'ne gelerek dilekçe ile başvuru yapabiliyor. - MANİSA